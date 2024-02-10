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نصائح للتعامل مع الطفل العنيد.. ماتقوليش لأ وبلاش تعاقبيه

2/10/2024 4:29:01 AM
(MENAFN- Youm7) قد يفيض الكيل بالأم عندما تتعامل مع طفلها العنيد، الذى يصر على رأيه طوال الوقت، وتتجه لاتباع أسلوب الضرب معه مما يعود بنتائج سلبية على شخصية الطفل ، وللتعامل بطريقة صحيحة مع الطفل العنيد يجب اتباع عدة نصائح، نستعرضها فى هذا التقرير وفقاً لما ذكره موقع " legacypediatrics".


نصائح للتعامل مع الطفل العنيد تجنب معاقبة الطفل على رفضه

يفضل تجنب معاقبة الطفل عند رفضه لطلب الأم، وتتجاهل رفضه، لأنها عندما تجادله في لقوله "لا"، سوف تتسبب فى استمراره لرفضه وعناده معها.


التعامل مع الطفل العنيد


منح الطفل الكثير من الخيارات

يفضل منح الطفل المزيد من الخيارات لتسمح له بالاختيار بينهما، حتى لا يعاند ويصر على رأيه، مع تجنب منح الطفل خيارًا عندما لا يكون هناك خيار، مثل اتبع قواعد السلامة، واجلس في مقعد السيارة.


التعامل مع طفلة عنيدة


اعطه الوقت

إذا كان طفلك يستمتع بوقته ويجب أن ينتقل إلى نشاط آخر، فمن المحتمل أنه يحتاج إلى وقت للقيام بذلك، مثلاً إذا كان طفلك يلعب بالشاحنات مع اقتراب وقت تناول وجبة العشاء، فامنحيه تحذيرًا لمدة 5 دقائق، حتى يترك للطفل بعض الوقت لقبول التغيير بشكل أفضل.


طفلة عنيدة


تجنب الإفراط في القواعد

كلما زادت القواعد التي على الطفل اتباعها، كلما إزداد رفضه لها، لذلك على الأم أن تساعده على أن يشعر بأن لا أحد يتحكم فيه .


تجنب الاستجابة لكلمة "لا"

يجب على الأم أن تكون نموذج جيد لطفلها، فعندما يطلب الطفل شيئاً منها والأم غير متأكدة من تنفيذها للأمر، يفضل أن تقول "نعم" أو تؤجل قرارها، مثل أن تطلب من طفلها أن يتركها لبعض الوقت لتفكر في الأمر ويفضل أن تفعل ذلك في أسرع وقت حتى لا يتذمر الطفل، وإذا قررت الأم رفض طلب الطفل، يفضل أن تستبدل "لا"، بأنا أسفة مع إعطاء سبب لطفلها.







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