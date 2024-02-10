نصائح للتعامل مع الطفل العنيد.. ماتقوليش لأ وبلاش تعاقبيه

(MENAFN
- Youm7) قد يفيض الكيل بالأم عندما تتعامل مع طفلها العنيد، الذى يصر على رأيه طوال الوقت، وتتجه لاتباع أسلوب الضرب معه مما يعود بنتائج سلبية على شخصية الطفل ، وللتعامل بطريقة صحيحة مع الطفل العنيد يجب اتباع عدة نصائح، نستعرضها فى هذا التقرير وفقاً لما ذكره موقع " legacypediatrics".
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد تجنب معاقبة الطفل على رفضه
يفضل تجنب معاقبة الطفل عند رفضه لطلب الأم، وتتجاهل رفضه، لأنها عندما تجادله في لقوله "لا"، سوف تتسبب فى استمراره لرفضه وعناده معها.
التعامل مع الطفل العنيد
منح الطفل الكثير من الخيارات
يفضل منح الطفل المزيد من الخيارات لتسمح له بالاختيار بينهما، حتى لا يعاند ويصر على رأيه، مع تجنب منح الطفل خيارًا عندما لا يكون هناك خيار، مثل اتبع قواعد السلامة، واجلس في مقعد السيارة.
التعامل مع طفلة عنيدة
اعطه الوقت
إذا كان طفلك يستمتع بوقته ويجب أن ينتقل إلى نشاط آخر، فمن المحتمل أنه يحتاج إلى وقت للقيام بذلك، مثلاً إذا كان طفلك يلعب بالشاحنات مع اقتراب وقت تناول وجبة العشاء، فامنحيه تحذيرًا لمدة 5 دقائق، حتى يترك للطفل بعض الوقت لقبول التغيير بشكل أفضل.
طفلة عنيدة
تجنب الإفراط في القواعد
كلما زادت القواعد التي على الطفل اتباعها، كلما إزداد رفضه لها، لذلك على الأم أن تساعده على أن يشعر بأن لا أحد يتحكم فيه .
تجنب الاستجابة لكلمة "لا"
يجب على الأم أن تكون نموذج جيد لطفلها، فعندما يطلب الطفل شيئاً منها والأم غير متأكدة من تنفيذها للأمر، يفضل أن تقول "نعم" أو تؤجل قرارها، مثل أن تطلب من طفلها أن يتركها لبعض الوقت لتفكر في الأمر ويفضل أن تفعل ذلك في أسرع وقت حتى لا يتذمر الطفل، وإذا قررت الأم رفض طلب الطفل، يفضل أن تستبدل "لا"، بأنا أسفة مع إعطاء سبب لطفلها.
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