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شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار الفراخ والبيض فى الأسواق

2/10/2024 4:28:58 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة سامح السيد، آخر تطورات أسعار الدواجن والبيض في مصر، بتعاملات اليوم السبت، وذلك عقب تراجع الفراخ في المزرعة للمرة الثانية هذا الأسبوع، يأتي ذلك بعد تسجيل مستويات مرتفعة نتيجة ذروة درجة الحرارة التي تسببت في زيادة الهالك والفاقد وحدوث زيادات سعرية ملحوظة.



وبحسب شعبة الدواجن، سجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة مستويات 93 جنيها ثم انخفض إلى 89 جنيها، وخلال التداولات أمس هبط السعرإلى 85 جنيها تسليم أرض المزرعة، وهو ما سينعكس على الأسعار النهاية للمستهلكين في الأسواق.



وأشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إلى أن سعر كيلو الدواجن في الأسواق للمستهلكين يتراوح بين 95 إلى 97 جنيها بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 106 جنيهات في بعض المناطق



أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 180 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل للمستهلكين 170 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 151 جنيها، وتصل للمستهلكين بسعر 180 جنيها.
















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