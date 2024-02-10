سعر جرام الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024 فى مصر

MENAFN - Youm7) ننشر سعر جرام الذه في مصر اليوم السبت 10 فبراير 2024 في الأسواق عقب تغيرات ملحوظة في سعر جرام الذهب بالسوق المصرية، وبلغ سعر الذهب اليوم مستويات 3700 جنيه للجرام عيار 21 بدون إضافة مصنعية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4230 جنيها.

عيار 21 يسجل 3700 جنيه.عيار 18 يسجل 3171 جنيها.عيار 14 يسجل 2467 جنيها.الجنيه الذهب 29600 جنيه.توقعات أسعار الذهب سيطر التذبذب على أسعار أونصة الذهب العالمية في ظل ضغط سلبي على سعر الذهب من توقعات تأجيل خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، إلى جانب ضغط إيجابي للذهب من التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب على الذهب في الصين بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد، مما دفع الذهب إلى التحرك في اتجاه عرضي.يتداول سعر أونصة الذهب حالياً فوق المستوى 2030 دولارا للأونصة ويتحرك في نطاق ضيق ولكن تميل التداولات إلى الهبوط على المدى اللحظي طالما استقر السعر تحت مستوى المقاومة 2040 دولارا للأونصة.بشكل عام تتداول أسعار الذهب العالمي داخل نطاق 2020 – 2040 دولارا للأونصة، والخروج من هذه المنطقة سيزيد من زخم تحركات الذهب، وتبقى مستهدفات الصعود عند 2065 ثم 2080 دولارا للأونصة، بينما مستهدفات الهبوط عند 2015 ثم 2000 دولار للأونصة.



