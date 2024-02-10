عاش هنا.. الناقد الرياضى نجيب المستكاوى.. تاريخ مشواره الرياضى فى مصر

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم الناقد الرياضى نجيب المستكاوى، فى مشروع عاش هنا، وتم وضع لافتة بعنوانه على باب منزله الذى يقع فى المعادى بالقاهرة، لتعريف المارة به.

ولد المستكاوى بقرية الشين بمحافظة الغربية، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1939، وقد بدأ حياته الرياضية لاعبًا لكرة القدم بمدرسة طنطا الثانوية، قبل أن ينضم إلى الترسانة عام 1935، ولم تكن كرة القدم رياضته الوحيدة، إذ كان يلعب فى نفس التوقيت ألعاب القوى والمصارعة .

انتزع عدة بطولات منها الجرى السريع، ولم يبتعد عن الترسانة حتى تخرجه عام 1939، بدأ حياته العملية محاميًا ثم التحق بالعمل بوزارة الشئون الاجتماعية ثم التحق بالأهرام في منتصف الخمسينات.

شعل العديد من المناصب منها: "سكرتير اللجنة الرياضية العليا ، أمين صندوق اتحاد ألعاب القوي، عضو اللجنة الأوليمبية ، عضو لجنة التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، كما كان حكما دوليا في العاب القوي، ورئيسا لاتحاد المعاقين"، كما اهتم بإلقاء الضوء على النوادي الرياضية خارج القاهرة.

وفي مجال الصحافة، عمل رئيسا لتحرير مجلة اللجنة الأوليمبية، سكرتيرا عاما لمجلة الشباب التي يصدرها المجلس الأعلى للشباب و الرياضة، محرراً غير متفرغ بالقسم الرياضي بجريدة الأهرام ، رئيسًا للقسم الرياضي بالأهرام، المشرف العام علي الأقسام الرياضية للصحف والمجلات التي تصدرها مؤسسة الأهرام.

كما كان المستكاوى أول من أطلق الألقاب علي الفرق المصرية مثل "الشواكيش" للترسانة و"الدراويش" للإسماعيلي و"الشياطين الحمر" و "العناتيل" للأهلي

و"العتاولة" للزمالك .

كما أطلق أسماء وألقاب شاعت واشتهرت على مشاهير لاعبي كرة القدم منها المهندس على رفعت الفناجيلي، واوناسيس على فاروق جعفر، ويورا على رأفت عطية وغيرهم.

ومن مؤلفاته في مجال الرياضة: "مستوانا الكروي"، "الناس والكورة"، "مباريات لا أنساها"، "موسم كروي ساخن جدا"، "الأهلي والزمالك في 20 سنه"، "بطل الأبطال محمد علي كلاي"، "مواقف وأسرار صحفية ورياضية"، "خواطر رياضية"، "الموسوعة الرياضية".



ومن أهم مؤلفاته في مجال الصحافة : "فظائع الاحتلال البريطاني لمصر"، "جان جاك روسو حياته وغرامياته ومؤلفاته" و"ابن بطوطة الرياضي"" * كما ترجم كتاب " أزمة الضمير العالمي " بالاشتراك مع جودت عثمان.