عاش هنا.. الناقد الرياضى نجيب المستكاوى.. تاريخ مشواره الرياضى فى مصر

(MENAFN
- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم الناقد الرياضى نجيب المستكاوى، فى مشروع عاش هنا، وتم وضع لافتة بعنوانه على باب منزله الذى يقع فى المعادى بالقاهرة، لتعريف المارة به.
ولد المستكاوى بقرية الشين بمحافظة الغربية، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1939، وقد بدأ حياته الرياضية لاعبًا لكرة القدم بمدرسة طنطا الثانوية، قبل أن ينضم إلى الترسانة عام 1935، ولم تكن كرة القدم رياضته الوحيدة، إذ كان يلعب فى نفس التوقيت ألعاب القوى والمصارعة .
انتزع عدة بطولات منها الجرى السريع، ولم يبتعد عن الترسانة حتى تخرجه عام 1939، بدأ حياته العملية محاميًا ثم التحق بالعمل بوزارة الشئون الاجتماعية ثم التحق بالأهرام في منتصف الخمسينات.
شعل العديد من المناصب منها: "سكرتير اللجنة الرياضية العليا ، أمين صندوق اتحاد ألعاب القوي، عضو اللجنة الأوليمبية ، عضو لجنة التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، كما كان حكما دوليا في العاب القوي، ورئيسا لاتحاد المعاقين"، كما اهتم بإلقاء الضوء على النوادي الرياضية خارج القاهرة.
وفي مجال الصحافة، عمل رئيسا لتحرير مجلة اللجنة الأوليمبية، سكرتيرا عاما لمجلة الشباب التي يصدرها المجلس الأعلى للشباب و الرياضة، محرراً غير متفرغ بالقسم الرياضي بجريدة الأهرام ، رئيسًا للقسم الرياضي بالأهرام، المشرف العام علي الأقسام الرياضية للصحف والمجلات التي تصدرها مؤسسة الأهرام.
كما كان المستكاوى أول من أطلق الألقاب علي الفرق المصرية مثل "الشواكيش" للترسانة و"الدراويش" للإسماعيلي و"الشياطين الحمر" و "العناتيل" للأهلي
و"العتاولة" للزمالك .
كما أطلق أسماء وألقاب شاعت واشتهرت على مشاهير لاعبي كرة القدم منها المهندس على رفعت الفناجيلي، واوناسيس على فاروق جعفر، ويورا على رأفت عطية وغيرهم.
ومن مؤلفاته في مجال الرياضة: "مستوانا الكروي"، "الناس والكورة"، "مباريات لا أنساها"، "موسم كروي ساخن جدا"، "الأهلي والزمالك في 20 سنه"، "بطل الأبطال محمد علي كلاي"، "مواقف وأسرار صحفية ورياضية"، "خواطر رياضية"، "الموسوعة الرياضية".
ومن أهم مؤلفاته في مجال الصحافة : "فظائع الاحتلال البريطاني لمصر"، "جان جاك روسو حياته وغرامياته ومؤلفاته" و"ابن بطوطة الرياضي"" * كما ترجم كتاب " أزمة الضمير العالمي " بالاشتراك مع جودت عثمان.
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