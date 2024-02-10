اكتشاف أدوات صيد تعود لـ 1900 عام فى كهف مكسيكى.. صور

(MENAFN
- Youm7) عثرت جمعية الكهوف في كويريتارو، على مجموعة قليلة من أدوات الصيد تم اكتشافها في المكسيك، ويرجع تاريخها إلى 1900 عام.
وتتكون المجموعة أودات الصيد المكتشفة، من رمح وسهامين خشبيتين، استخدمت فى القرن الأول الميلادى، وتم تسجيل هذا الاكتشاف بواسطة
أعضاء جمعية الكهوف في كويريتارو الذين كانوا يستكشفون كهفًا يقع في مجتمع رانشو كويمادو، فعثروا على القطع القديمة، وقاموا بإخطار السلطات لضمان صونها والحفاظ عليها، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.
ادوات الصيد
الكهف
وقد سمح جفاف موقع كهف، الحفاظ على هذه العناصر لما يقرب من ألفي عام، كما يتضح من نتيجة التأريخ المطلق بالكربون المشع الذي تم إجراؤه على إحدى السهام.
ويعتقد عالم الآثار فيرامونتس، أنه لا ينبغي النظر إلى اكتشاف هذه الأدوات بمعزل عن غيرها، بل باعتبارها أحدث مساهمة في قصة شبه صحراء كويريتارو وجواناخواتو، حيث انتقل الرجال والنساء الذين مارسوا الصيد وجمع الثمار بحثًا عن القوت، لمدة تسعة آلاف سنة، ويشهد على ذلك أكثر من 260 موقعًا للفنون الصخرية، وهو أحد أروع مظاهر هذه المجتمعات.
ويخلص علماء الآثار إلى أن لغز هذا الاكتشاف سيبقى لحين إجراء أعمال أثرية جديدة في المناطق المحيطة بالكهف، ليقوموا
بربط النقاط وفهم ما كانت تفعله هذه الأداة في ذلك الكهف وكيف ولماذا وصلت إلى هناك؟.
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