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اكتشاف أدوات صيد تعود لـ 1900 عام فى كهف مكسيكى.. صور

2/10/2024 4:28:54 AM
(MENAFN- Youm7) عثرت جمعية الكهوف في كويريتارو، على مجموعة قليلة من أدوات الصيد تم اكتشافها في المكسيك، ويرجع تاريخها إلى 1900 عام.

وتتكون المجموعة أودات الصيد المكتشفة، من رمح وسهامين خشبيتين، استخدمت فى القرن الأول الميلادى، وتم تسجيل هذا الاكتشاف بواسطة
أعضاء جمعية الكهوف في كويريتارو الذين كانوا يستكشفون كهفًا يقع في مجتمع رانشو كويمادو، فعثروا على القطع القديمة، وقاموا بإخطار السلطات لضمان صونها والحفاظ عليها، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.


ادوات الصيد



الكهف

وقد سمح جفاف موقع كهف، الحفاظ على هذه العناصر لما يقرب من ألفي عام، كما يتضح من نتيجة التأريخ المطلق بالكربون المشع الذي تم إجراؤه على إحدى السهام.

ويعتقد عالم الآثار فيرامونتس، أنه لا ينبغي النظر إلى اكتشاف هذه الأدوات بمعزل عن غيرها، بل باعتبارها أحدث مساهمة في قصة شبه صحراء كويريتارو وجواناخواتو، حيث انتقل الرجال والنساء الذين مارسوا الصيد وجمع الثمار بحثًا عن القوت، لمدة تسعة آلاف سنة، ويشهد على ذلك أكثر من 260 موقعًا للفنون الصخرية، وهو أحد أروع مظاهر هذه المجتمعات.

ويخلص علماء الآثار إلى أن لغز هذا الاكتشاف سيبقى لحين إجراء أعمال أثرية جديدة في المناطق المحيطة بالكهف، ليقوموا
بربط النقاط وفهم ما كانت تفعله هذه الأداة في ذلك الكهف وكيف ولماذا وصلت إلى هناك؟.







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