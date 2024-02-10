ماذا يقرأ الغرب؟.. روايات تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة

MENAFN - Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الروايات الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.

بيت اللهب والظل

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية بيت اللهب والظل، بواسطة سارة ماس، فهو الكتاب الثالث في سلسلة هلال المدينة، والتى تدور حول "برايس" بطل الرواية وعودته إلى المنزل و"هانت" المحاصر فى الزنزانات.

1 رواية "الجناح الرابع"

جاءت فى المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، و"الجناح الرابع"، تأليف ريبيكا ياروس، وهى رواية خيالية تدور حول فيوليت سورينجيل التى تسعى لأن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.

2 رواية "لهب الحديد"

جاءت فى المرتبة الثالثة، رواية "لهب الحديد" من قائمة نيويورك تايمز، للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور أحداثها حول امرأة يطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.









رواية "بيت الأرض والدم"



جاءت في المرتبة الرابعة رواية بيت الأرض والدم، بواسطة سارة ج. ماس، وتدور حول نشأت العاطفة بين برايس كوينلان وهانت أثالار أثناء سعيهما للانتقام لمقتل أصدقاء برايس.





4 "متجر بقالة السماء والأرض"

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية "متجر بقالة السماء والأرض" بواسطة جيمس ماكبرايد، وفيها تظهر الأسرار التي يحتفظ بها سكان أحد الأحياء المتهدمة إلى الحياة عندما يتم العثور على هيكل عظمي في قاع البئر.



