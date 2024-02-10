ماذا يقرأ الغرب؟.. روايات تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة

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- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الروايات الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.
بيت اللهب والظل
جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية بيت اللهب والظل، بواسطة سارة ماس، فهو الكتاب الثالث في سلسلة هلال المدينة، والتى تدور حول "برايس" بطل الرواية وعودته إلى المنزل و"هانت" المحاصر فى الزنزانات.
1 رواية "الجناح الرابع"
جاءت فى المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، و"الجناح الرابع"، تأليف ريبيكا ياروس، وهى رواية خيالية تدور حول فيوليت سورينجيل التى تسعى لأن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
2 رواية "لهب الحديد"
جاءت فى المرتبة الثالثة، رواية "لهب الحديد" من قائمة نيويورك تايمز، للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور أحداثها حول امرأة يطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.
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رواية "بيت الأرض والدم"
جاءت في المرتبة الرابعة رواية بيت الأرض والدم، بواسطة سارة ج. ماس، وتدور حول نشأت العاطفة بين برايس كوينلان وهانت أثالار أثناء سعيهما للانتقام لمقتل أصدقاء برايس.
4 "متجر بقالة السماء والأرض"
جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية "متجر بقالة السماء والأرض" بواسطة جيمس ماكبرايد، وفيها تظهر الأسرار التي يحتفظ بها سكان أحد الأحياء المتهدمة إلى الحياة عندما يتم العثور على هيكل عظمي في قاع البئر.
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