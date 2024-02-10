اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا: رجال عاشوا ألف عام يحوى مادة رصينة

MENAFN - Youm7) استضاف اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا ندوة ثقافية للدكتور جلال الشايب، لمناقشة كتابه "رجال عاشوا ألف عام"، كما منح الاتحاد وسام التميز للمؤلف، وقال الكاتب أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية وأمين عام الاتحاد بتقديم الوسام، "إن "رجال عاشوا ألف عام" هو كتاب الكتب، فهو يحوي مادة موسوعية رصينة وشيقة، فى مساحة هائلة تمتد من الفلسفة إلي الفيزياء ومن الإيديولوجيا إلي الأدب ، وهو عمل جاد يستحق التكريم والتقدير.

من جانبه أشاد الدكتور جلال الشايب بتكريم اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد، وقال: إنه اختار تسع شخصيات للحديث الموسع عنها، ضمن ما يعرف بأدب التراجم، وكان المعيار الأساسي في اختيار الشخصيات هو دورها الكبير في إحداث تحول عالمي قد يمتد لألف عام.

وحظي كتاب جلال الشايب باهتمام القراء والباحثين، كما استضافه معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 للمناقشة والحوار، في إحدي فعالياته الثقافية .



صدر كتاب "رجال عاشوا ألف عام" عن دار ديوان، ويتناول سيرة جون ستيوارت ميل، وتشارلز دارون، وكارل ماركس، ودستويفسكى، وليو تولستوي، وفريدريك نيتشه، وسيجموند فرويد، وبرتراند راسل، وألبرت أينشتاين، ويصل عدد صفحات الكتاب إلي نحو سبعمائة وخمسين صفحة.

تخرج الدكتور جلال الشايب في كلية الفنون الجميلة، ويعمل مدرساً بالكلية، والكتاب هو السادس للمؤلف .

يذكر أن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا قد تأسس

عام 1958 في سريلانكا ، وعقد مؤتمره التأسيسي في تركيا ، ثم انضمت إليه أمريكا اللاتينية بعد مؤتمر الاتحاد في فيتنام عام 2013، وحينما تولي الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة المصري الأسبق قيادة الاتحاد قام بنقل مقره إلي القاهرة .

وقد شهد الاتحاد دوراً كبيراً لعدد من رموز الفكر والثقافة في مقدمتهم الأديب والكاتب لطفي الخولي الذي تولي منصب الأمين العام للاتحاد عقب يوسف السباعي . وكان من بين نخبته الفكرية الأديب عبد الرحمن الشرقاوي والشاعر محمود درويش والكاتب إدوار الخراط وعدد من قادة المعرفة في القارتين .