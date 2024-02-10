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تعرف على بيرت الروبوت الشبيه بالكلب أثناء محاكاة مهمة المريخ

2/10/2024 4:28:49 AM
(MENAFN- Youm7) سيطر رائد الفضاء ماركوس واندت في محطة الفضاء الدولية على "بيرت"، وهو روبوت صديق ذو أربع أرجل، من الفضاء، حيث كشف المركز الألماني لشئون الفضاء الجوي DLR، في بيان صدر مؤخرًا، عن أن وضع أرجل للروبوت، بدلاً من العجلات، قد يسمح للآلات بتسلق التلال أو الزحف بسهولة أكبر إلى مناطق مثل الكهوف على المريخ أو عوالم أخرى.



ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كتب مسئولو المركز الألماني لشئون الفضاء الجوي: "حتى الآن، فقط الروبوتات ذات العجلات هي التي يتم التحكم فيها عن بعد من الفضاء بواسطة رواد الفضاء وهذا الروبوت هو الأول الذى يتحكم فيه رائد فضاء بينما هو على الأرض وهو بأرجل بدل من عجلات".





رائد الفضاء ماركوس واندت




وأضاف مسئولو المركز، "بيرت أتقن عدة أنواع من المشي، وبفضل حركته المعتمدة على ساقيه، يمكنه استكشاف التضاريس الوعرة، بما في ذلك الكهوف الصغيرة، التي لا يستطيع زملاؤه في الفريق الوصول إليها."



أجرى المركز الألماني لشؤون الفضاء الجوي (DLR) سنوات من التدريب مع رواد فضاء آخرين في محطة الفضاء الدولية؛ وجاء في البيان، أن هذه التجربة الأخيرة جاءت بعد العمل الذي تم إنجازه في يوليو 2023 لمعرفة كيف يؤثر التأخير الزمني على التحكم في الروبوتات أثناء المهام الفضائية.



يستغرق الأمر عدة دقائق لإرسال إشارة بين الأرض والمريخ، مما يستلزم طرقًا جديدة للعمل في تلك البيئة، وحتى رواد الفضاء في المدار سيواجهون تأخيرات زمنية طفيفة تصل إلى ثوانٍ بين مسارهم حول الكوكب أو القمر، والروبوتات على السطح، لذلك كانت التحكم فيه بين مسافة المحطة الدولية فى الفضاء، والمركز الألمانى على الأرض.





روبوت الأرجل



تعمل الروبوتات في مركز الفضاء الألماني في أوبربفافنهوفن، غرب ميونيخ مباشرةً، ويتم تشغيلها في إطار مشروع Surface Avatar، الذي تشترك في إدارته المركز الألماني لشؤون الفضاء الجوي (DLR) ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).



وكتب مسؤولو المركز الألماني لشؤون الفضاء الجوي أن الروبوت يستكشف محيط المختبر بشكل مستقل ويراقب التضاريس بعينيه المركب فيها الكاميرا.



كان يساعد أيضًا روبوت يشبه الإنسان يُدعى Rollin 'Justin، الذي يتجول على عجلات، جنبًا إلى جنب مع Interact Rover التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.



عملت المجموعة معًا لتركيب أنبوب قصير بنجاح، وهو بديل لما يمكن أن يكون جهاز قياس علمي في المستقبل.



تعمل وكالة الفضاء الأوروبية في إطار برنامج أرتميس الذي تقوده وكالة ناسا لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر في وقت لاحق من عام 2020، بموجب اتفاقيات أرتميس الدولية التي تهدف إلى إنشاء قاعدة قمرية ووجود دائم في القطب الجنوبي للقمر في يوم من الأيام.














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