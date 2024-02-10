كيف يستخدم العلماء الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بحرائق الغابات؟

MENAFN - Youm7) يعد التنبؤ بالحرائق ليس بالأمر السهل، فهناك العديد من أنواع التحديات المختلفة التي يواجهها المتنبئون قبل اندلاع حرائق الغابات وحتى أثناء نشاطها، فهذه الحرائق يمكن أن تشتعل في أي وقت وفي أي مكان، ويجب أخذ العديد من العوامل المختلفة في الاعتبار قبل تقدير مدى السرعة التي يمكن أن ينتشر بها الحريق، ومدى عمق تأثيره.

ووفقا لما ذكره موقع

"Space"، قال هيث هوكنبيري، مدير برنامج طقس الحرائق الوطني في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية التابعة للرابطة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن الطقس يلعب دورًا كبيرًا في تطور حرائق الغابات وعمرها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبرق.

ويشكل هذا البرق الخطير تهديدًا خاصة عندما لا يكون مصحوبًا بالمطر، مما يسمح لضربة واحدة إشعال حريق كامل، وفي كثير من الأحيان، في الظروف المناسبة، يمكن لهذه الحرائق أن تتوسع بسرعة، مما يهدد المجتمعات دون أي إنذار.

تم دمج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بهذه الكوارث، التي لا تزال تتفاقم بسبب تغير المناخ بسبب الأنشطة البشرية.

وقال هوكنبيري: "إن أفضل أنواع التحسينات التي يمكن أن يحققها الذكاء الاصطناعي هي على الأرجح مساعدة البشر على التمييز بين ما هو غير عادي وما هو استثنائي".

وأضاف هوكنبيري، "هناك أكثر من 80 ألف حريق غابات كل عام، وهو ما يزيد بكثير عن عدد الأعاصير في عام واحد، ومن المرجح أن يستمر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الآخر في تضييق نطاق هذه الآلاف من الحرائق وحصرها في تلك التي تشكل أكبر خطر على البيئة".

يعد الذكاء الاصطناعي أمرًا شائعًا في المنظمة، فقد تم استخدام مثل هذه التقنيات في الماضي للمساعدة في التنبؤ بالطقس القاسي وتطور الأعاصير، وتحديد الانفجارات البركانية وحتى مساعدة مجتمع الطيران في مراقبة الظروف السحابية.

وتعد أحد الأمثلة على ذلك هو آلية تسمى ProbSevere، التي يستخدمها المتنبئون في خدمة الطقس الوطنية (NWS) لتوفير مزيد من الوقت قبل الطقس القاسي أثناء مراقبة تطور العواصف وإصدار تحذيرات من العواصف الرعدية الشديدة والأعاصير، ومع نجاح تطبيقات مثل هذا، تم تطوير نموذج LightningCast AI بواسطة جون سينتينيو في جامعة ويسكونسن والمعهد التعاوني لدراسات الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية (CIMSS)، وتم اختباره في عام 2021 لتعزيز توقعات الطقس بالحرائق من خلال توفير معلومات سهلة الاستخدام و دقيقة بشكل مستمر.