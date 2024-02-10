تقرير: لن يتم طرح GTA 6 فى مارس 2025

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن لعبة GTA قد لا تصل فى مارس 2025 نتيجة لضعف حجوزات الألعاب التى يعاني منها ناشر اللعبة، حيث قال مايكل باتشر، محلل الأوراق المالية في شركة Wedbush :" كانت هناك توقعات بطرح نسخة من
لعبة Grand Theft Auto VI من شركة Take-Two، وهي أحدث إصدار من السلسلة الأكثر مبيعًا والمقرر إصدارها في عام 2025. وأضاف باشتر: "إن الانخفاض في التوقعات يخبرك أن (Grand Theft Auto VI) لن يأتي في العام المالي المقبل".
وتوقعت شركة Take-Two Interactive Software أن تكون حجوزات الربع الرابع أقل من توقعات السوق وخفضت تقديراتها السنوية يوم الخميس، وسط علامات على ضعف الطلب على ألعاب الألعاب مثل NBA 2K، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 10 بالمائة بعد الجرس.
يؤدي انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والمنافسة الشديدة من لاعبين مثل Electronic Arts وActivision Blizzard المملوكة لشركة Microsoft إلى الإضرار بناشر ألعاب الفيديو.
تتوقع شركة Take-Two أن تتراوح حجوزات الربع الرابع من 1.27 مليار دولار
إلى 1.32 مليار دولار ، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 1.51 مليار دولار، وفقًا لـ بيانات LSEG، كما خفضت توقعاتها لحجوزات العام بأكمله إلى نطاق 5.25 مليار دولار
إلى 5.30 مليار دولار
من توقعاتها السابقة البالغة 5.45 مليار دولار إلى 5.55 مليار دولار .
وقال باتشر: "يُعزى التخفيض المتوقع بالكامل تقريبًا إلى تحول اللعبة إلى خارج السنة المالية، لذلك لا يوجد تأثير حقيقي على آفاق الشركة على المدى الطويل"، لكن أحدث توقعات الشركة "ما يزيد قليلاً عن 7 مليارات دولار
لصافي الحجوزات" للعام المالي 2025، بعد توقعاتها المنقحة بالخفض في العام الماضي والتي تقل عن 8 مليارات دولار حطمت آمال المستثمرين. ضرب الربع الثالث
انخفض صافي حجوزات Take-Two بنسبة 3% ليصل إلى 1.34 مليار دولار في الربع الثالث، وذلك تماشيًا مع تقديرات المحللين، ولعل الأداء القوي لألعاب مثل GTA Online وسلسلة Red Dead Redemption تم تعويضه جزئيًا من خلال ضعف إعلانات الهاتف المحمول ومبيعات NBA 2K، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Take-Two Strauss Zelnick.
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