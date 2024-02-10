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تقرير: لن يتم طرح GTA 6 فى مارس 2025

2/10/2024 4:28:49 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن لعبة GTA قد لا تصل فى مارس 2025 نتيجة لضعف حجوزات الألعاب التى يعاني منها ناشر اللعبة، حيث قال مايكل باتشر، محلل الأوراق المالية في شركة Wedbush :" كانت هناك توقعات بطرح نسخة من
لعبة Grand Theft Auto VI من شركة Take-Two، وهي أحدث إصدار من السلسلة الأكثر مبيعًا والمقرر إصدارها في عام 2025. وأضاف باشتر: "إن الانخفاض في التوقعات يخبرك أن (Grand Theft Auto VI) لن يأتي في العام المالي المقبل".
وتوقعت شركة Take-Two Interactive Software أن تكون حجوزات الربع الرابع أقل من توقعات السوق وخفضت تقديراتها السنوية يوم الخميس، وسط علامات على ضعف الطلب على ألعاب الألعاب مثل NBA 2K، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 10 بالمائة بعد الجرس.
يؤدي انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والمنافسة الشديدة من لاعبين مثل Electronic Arts وActivision Blizzard المملوكة لشركة Microsoft إلى الإضرار بناشر ألعاب الفيديو.
تتوقع شركة Take-Two أن تتراوح حجوزات الربع الرابع من 1.27 مليار دولار
إلى 1.32 مليار دولار ، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 1.51 مليار دولار، وفقًا لـ بيانات LSEG، كما خفضت توقعاتها لحجوزات العام بأكمله إلى نطاق 5.25 مليار دولار
إلى 5.30 مليار دولار
من توقعاتها السابقة البالغة 5.45 مليار دولار إلى 5.55 مليار دولار .
وقال باتشر: "يُعزى التخفيض المتوقع بالكامل تقريبًا إلى تحول اللعبة إلى خارج السنة المالية، لذلك لا يوجد تأثير حقيقي على آفاق الشركة على المدى الطويل"، لكن أحدث توقعات الشركة "ما يزيد قليلاً عن 7 مليارات دولار
لصافي الحجوزات" للعام المالي 2025، بعد توقعاتها المنقحة بالخفض في العام الماضي والتي تقل عن 8 مليارات دولار حطمت آمال المستثمرين. ضرب الربع الثالث

انخفض صافي حجوزات Take-Two بنسبة 3% ليصل إلى 1.34 مليار دولار في الربع الثالث، وذلك تماشيًا مع تقديرات المحللين، ولعل الأداء القوي لألعاب مثل GTA Online وسلسلة Red Dead Redemption تم تعويضه جزئيًا من خلال ضعف إعلانات الهاتف المحمول ومبيعات NBA 2K، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Take-Two Strauss Zelnick.








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