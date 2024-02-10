تقرير: لن يتم طرح GTA 6 فى مارس 2025

انخفض صافي حجوزات Take-Two بنسبة 3% ليصل إلى 1.34 مليار دولار في الربع الثالث، وذلك تماشيًا مع تقديرات المحللين، ولعل الأداء القوي لألعاب مثل GTA Online وسلسلة Red Dead Redemption تم تعويضه جزئيًا من خلال ضعف إعلانات الهاتف المحمول ومبيعات NBA 2K، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Take-Two Strauss Zelnick.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.