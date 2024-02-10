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روبوت كلب يعمل بالذكاء الاصطناعى ويقود المكفوفين عبر المتاحف ومراكز التسوق

2/10/2024 4:28:49 AM
(MENAFN- Youm7) طور خبراء من جامعة جلاسكو RoboGuide، وهو كلب آلي بأربع أرجل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكن أن يحل محل الكلاب المرشدة، ويقول مطوروه إن RoboGuide يمكن أن يساعد المكفوفين وضعاف البصر على التحرك بحرية أكبر حول المتاحف ومراكز التسوق والمستشفيات والأماكن العامة الأخرى.





روبوت كلب




ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أولاولوا بوبولا، الباحث الرئيسي في المشروع: "إن التقنيات المساعدة مثل RoboGuide لديها القدرة على تزويد المكفوفين وضعاف البصر بمزيد من الاستقلالية في حياتهم اليومية في السنوات القادمة".



يستخدم RoboGuide سلسلة من أجهزة الاستشعار لرسم خريطة محيطة وتقييمها بدقة، وتسمح البرامج التي طورها الفريق له بمعرفة الطرق المثلى بين المواقع وتفسير بيانات المستشعر في الوقت الفعلي لمساعدته على تجنب الاصطدام بالعقبات المتحركة أثناء توجيه الإنسان، ويمكن للروبوت أيضًا فهم الكلام، مما يمنحه القدرة على تقديم استجابات لفظية بدوره.





روبوت فى متحف




وقال بوبولا: "أحد العوائق المهمة للعديد من الروبوتات الحالية ذات الأربع أرجل والساقين والعجلات هو أن التكنولوجيا التي تسمح لها بالعثور على طريقها يمكن أن تحد من فائدتها كمساعدين لضعاف البصر".



على سبيل المثال، يمكن للروبوتات التي تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتنقل أن تؤدي أداءً جيدًا في الهواء الطلق، ولكنها غالبًا ما تواجه صعوبة في الأماكن الداخلية، حيث يمكن أن تضعف تغطية الإشارة.



يقول المطورون إن النموذج الأولي يستخدم عددًا من التقنيات المتطورة، ويهدفون إلى توفير نسخة كاملة في السنوات القادمة.



وتأتى همية الروبوت من وجود ما يقدر بنحو 2.2 مليار شخص في العالم يعيشون مع شكل من أشكال فقدان البصر، مع إصابة حوالي مليوني شخص في المملكة المتحدة.












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