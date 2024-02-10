محتالون يستخدمون الـdeepfake لخداع موظف وسرقة 25 مليون دولار بهونج كونج

MENAFN - Youm7) تم خداع موظف مالى فى هونج كونج يعمل فى شركة متعددة الجنسيات لتحويل 25 مليون دولار إلى المحتالين، بعد حضور اجتماع عبر الفيديو مع منتحل شخصية المدير المالى الذى استخدم تقنية الـ "Deepfake "، فقد أفادت شرطة هونج كونج مؤخرًا أنها تحقق فى عملية احتيال متقنة شهدت قيام مجموعة من اللصوص بالاحتيال على شركة متعددة الجنسيات بقيمة 200 مليون دولار هونج كونج، ما يعادل 25.6 مليون دولار، باستخدام تقنية "التزييف العميق" لانتحال شخصية المدير المالى للشركة أثناء مكالمة فيديو، واستهدف المحتالون فى البداية أحد العاملين الماليين فى الشركة الذين لم يذكر اسمه برسالة بريد إلكترونى من المدير المالى للشركة فى المملكة المتحدة (CFO).

سرقة عبر الانترنت





نظرًا لأن الرسالة تتضمن "معاملة سرية" بقيمة 200 مليون دولار هونج كونج، اشتبه الرجل فى أنها رسالة بريد إلكترونى تصيدية، لكن هذه الشكوك تبددت عندما تمت دعوته إلى مؤتمر عبر الفيديو مع المدير المالى والعديد من الأشخاص الآخرين، وزملائه الذين اعترف بهم، ولكن ما لم يعرفه الرجل هو أن جميع الوجوه والأصوات المألوفة فى مكالمة الفيديو كانت فى الواقع عبارة عن وجوه وأصوات مزيفة مصممة لجعل الغرباء يبدون وكأنهم موظفو الشركة، بعد أن شعر بالارتياح لأنه كان يتصرف بناءً على طلب مديره المالى، قام الموظف بتحويل أكثر من 25.6 مليون دولار إلى حساب المحتالين وواصل عمله، وفقا لـ oddity central.





وقال كبير المشرفين بارون تشان شون تشينج: "لقد استخدموا تقنية التزييف العميق لتقليد صوت أهدافهم"، مضيفًا أن إدارته كانت تسلط الضوء على هذه القضية لأنها كانت الأولى فى هونج كونج حيث تم خداع الضحية خلال "اجتماع فيديو متعدد الأشخاص".





قال الموظف الذى تم خداعه إن موظفى الشركة فى المكالمة بدوا وكأنهم أشخاص حقيقيون، ولكن بعد فوات الأوان، كان الأشخاص الذين كان معهم فى الاجتماع أعطوه التعليمات بشكل أساسى قبل إنهاءه فجأة، ولم يتفاعلوا معه حقا، وتم اكتشاف عملية الاحتيال فقط عندما قام الموظف بالتحقق من الصفقة مع المكتب الرئيسى، ليعلم أنه لا أحد يعرف أى شيء عنها.





أصبحت عمليات التزييف العميق واستنساخ الصوت متكررة للغاية فى السنوات القليلة الماضية حيث وصلت التكنولوجيا إلى مستوى لا يستطيع فيه معظم الناس التمييز بين الأشخاص الحقيقيين والمستنسخين الرقميين.







