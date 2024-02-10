Saturday, 10 February 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية: ربع قرن من البناء و العطاء

2/10/2024 4:27:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدكتور ليث عبدالله القهيوي يصادف اليوم ذكرى مرور خمسة وعشرين عامًا على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، ممثلاً لحظة فارقة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية, في هذه المناسبة العزيزة، يعود بنا التاريخ إلى السابع من فبراير 1999، اليوم الذي بدأ فيه جلالته مسيرة قيادية ملهمة، محملاً بأمانة عظيمة ورؤية طموحة لبناء الأردن وتطويره.
في ظل احتفاءنا باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، نستذكر بإجلال واحترام الأسس التي وضعها والده الملك الحسين بن طلال، الذي يُعد الباني الأساسي للأردن الحديث الذي تميز عهده بالحكمة والاستشراف، حيث قاد البلاد خلال فترات تحول كبرى، مؤسسًا لمرحلة من الاستقرار والتنمية. كان الملك الحسين بصيرًا في رؤيته لمستقبل الأردن، مركزًا على الوحدة الوطنية والتنمية الشاملة، وهو ما يُعد الأساس الذي بنى عليه الملك عبدالله الثاني، مستمرًا في مسيرة التطور والإصلاح نحو الأفضل.
خلال الخمسة وعشرين عامًا الماضية، شهد الأردن تحت قيادة جلالته تحولات جوهرية على جميع الأصعدة، تجسيدًا لإرادة ملكية صلبة تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم للوطن وشعبه. من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، إلى تعزيز البنية التحتية، ودعم التعليم والصحة، وصولاً إلى الدفاع عن قضايا الأمة وتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية، تعددت أوجه العطاء في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
إصلاحات جذرية وتنمية شاملة:
منذ البداية، وضع جلالته الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في صدارة أولوياته، مستهدفًا إرساء أسس دولة حديثة قائمة على العدل والشفافية والديمقراطية. الإصلاحات التي أطلقها جلالته لم تقتصر على تعديل القوانين والتشريعات فحسب، بل امتدت لتشمل تطوير العملية الانتخابية، وتعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع، وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
على الصعيد الاقتصادي، سعى جلالته إلى تحقيق نمو مستدام يرفع من مستوى معيشة المواطنين، من خلال تشجيع الاستثمارات، ودعم القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الأعمال وريادة الاعمال , كما أولى اهتمامًا خاصًا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور حيوي في دفع عجلة الاقتصاد.
لم تقتصر الإصلاحات التي قادها جلالة الملك على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل امتدت لتشمل العديد من المجالات الحيوية الأخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والمياه. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق العديد من المبادرات لتطوير التعليم من حيث المناهج وأساليب التدريس، بالإضافة إلى افتتاح المدارس والجامعات في مختلف مناطق المملكة. كما شهد قطاع الصحة تحسينات نوعية من حيث تجهيز المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. اما على صعيد البنية التحتية، فقد تم شق الطرق وإنشاء شبكات المياه والكهرباء لربط جميع محافظات المملكة. وفي مجال الطاقة، تم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
التزام بالتعليم والرعاية الصحية:
أدرك جلالته أن التعليم هو المفتاح لمستقبل مزدهر، فعمل على تحديث المناهج، وتطوير البنية التحتية التعليمية، وتعزيز فرص الحصول على التعليم العالي. في المجال الصحي، تم توسيع شبكة الخدمات الصحية وتحسين جودتها، ما أسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
دور إقليمي ودولي مؤثر:
على الساحة الدولية، نجح جلالته في ترسيخ مكانة الأردن كقوة استقرار في منطقة تعج بالتحديات. من خلال الدبلوماسية الفعّالة، دافع جلالته عن القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا على ضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية.
دفاع عن القضايا العربية والإسلامية:
يُعد الملك عبدالله الثاني أحد أبرز القادة العرب والمسلمين الداعمين بقوة للقضايا العادلة في المنطقة، وخاصةً القضية الفلسطينية. فمن خلال منابر الأمم المتحدة والمحافل الدولية، لم يكف جلالته عن المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما يحظى اللاجئون السوريون الفارون من الحرب على بلادهم بدعم ورعاية كبيرين من المملكة الأردنية بتوجيهات ملكية سامية، تأكيداً على التزام الأردن الثابت تجاه الاشقاء العرب.
رؤية وطنية شاملة:
تبلورت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حول مستقبل الوطن منذ بداية توليه مقاليد الحكم، انطلاقاً من إدراكه العميق لتحديات المرحلة وآمال الشعب الأردني وتطلعاته. وقد ترجم جلالته تلك الرؤية إلى برامج وسياسات ومبادرات عملية في مختلف المجالات، ساهمت في تحقيق إنجازات هامة على طريق الإصلاح والتنمية والتطوير.
في هذه الذكرى العزيزة، يقف الأردنيون جميعًا، حكومة وشعبًا، ليجددوا العهد والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني ، مستلهمين من رؤيته الطموحة وقيادته الحكيمة العزم على مواصلة مسيرة البناء والتطوير. إن اليوبيل الفضي لتولي جلالته السلطات الدستورية ليس فقط مناسبة للاحتفال بما تحقق من إنجازات، بل هو أيضًا لحظة للتطلع إلى المستقبل بثقة وأمل، متسلحين بإرادة لا تلين في سبيل تحقيق الأفضل للأردن الحبيب وشعبه الوفي.

MENAFN10022024000072011014ID1107835450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث