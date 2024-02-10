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جرحى في قصف إسرائيلي على شمال رفح

2/10/2024 4:27:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة بالقرب من حي النصر شمالي مدينة رفح، وتسبب القصف في وقوع إصابات.

وقالت وسائل إعلام إن إصابات وصلت إلى مستشفى غزة الأوروبي إثر قصف بالقرب من بلدية حي النصر شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

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