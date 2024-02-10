جرحى في قصف إسرائيلي على شمال رفح

جرحى في قصف إسرائيلي على شمال رفح
التاريخ
2/10/2024 4:27:20 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة بالقرب من حي النصر شمالي مدينة رفح، وتسبب القصف في وقوع إصابات.
وقالت وسائل إعلام إن إصابات وصلت إلى مستشفى غزة الأوروبي إثر قصف بالقرب من بلدية حي النصر شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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