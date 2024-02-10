زلزال قوي يضرب هاواي.. ولا خطر من حدوث تسونامي
التاريخ
2/10/2024 4:27:20 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن مرصد الزلازل الأمريكي أن زلزالا قويا ضرب هاواي الجمعة، مستبعدا خطر حدوث تسونامي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن الزلزال الذي بلغت قوته 5,7 درجات وقع بالقرب من جزيرة باهالا الرئيسية، محددة مركزه على عمق نحو 37 كيلومترا تحت سطح الأرض.
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