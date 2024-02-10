Saturday, 10 February 2024 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال قوي يضرب هاواي.. ولا خطر من حدوث تسونامي

2/10/2024 4:27:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مرصد الزلازل الأمريكي أن زلزالا قويا ضرب هاواي الجمعة، مستبعدا خطر حدوث تسونامي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن الزلزال الذي بلغت قوته 5,7 درجات وقع بالقرب من جزيرة باهالا الرئيسية، محددة مركزه على عمق نحو 37 كيلومترا تحت سطح الأرض.

MENAFN10022024000072011014ID1107835447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث