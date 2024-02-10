مسؤول أميركي: خلافات متزايدة بين بايدن ونتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن موقف الرئيس جو بايدن من الرد العسكري الإسرائيلي "يعكس انقساما متزايدا" بين إدارته ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحدث المسؤول الأميركي عن "خلافات أكثر حدة" بين إدارة بايدن ونتنياهو حول عدد الضحايا المدنيين في غزة.
وكان الرئيس الأميركي قد اعتبر أن الرد الإسرائيلي في قطاع غزة "تجاوز الحد"، وأكد أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال في القطاع.
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