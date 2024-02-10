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مسؤول أميركي: خلافات متزايدة بين بايدن ونتنياهو

2/10/2024 4:27:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن موقف الرئيس جو بايدن من الرد العسكري الإسرائيلي "يعكس انقساما متزايدا" بين إدارته ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحدث المسؤول الأميركي عن "خلافات أكثر حدة" بين إدارة بايدن ونتنياهو حول عدد الضحايا المدنيين في غزة.
وكان الرئيس الأميركي قد اعتبر أن الرد الإسرائيلي في قطاع غزة "تجاوز الحد"، وأكد أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال في القطاع.

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