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شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بقطاع غزة

2/10/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.
ففي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي النصر شمال المدينة، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.
واستهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.
ولليوم الـ127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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