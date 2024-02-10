سوريا تعلن إسقاط صواريخ أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الجيش السوري، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح السبت، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من يوم.
وأضاف الجيش السوري في بيان "نحو الساعة 05:1 من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".
وقالت سوريا الجمعة، إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الغربية خلال هجوم انطلق أيضا من مرتفعات الجولان. لكن سوريا أحجمت عن إلقاء المسؤولية صراحة على إسرائيل في هذا الهجوم.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير التي تنشرها وسائل إعلام أجنبية.
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