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سوريا تعلن إسقاط صواريخ أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق

2/10/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الجيش السوري، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح السبت، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من يوم.
وأضاف الجيش السوري في بيان "نحو الساعة 05:‭1‬ من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".
وقالت سوريا الجمعة، إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الغربية خلال هجوم انطلق أيضا من مرتفعات الجولان. لكن سوريا أحجمت عن إلقاء المسؤولية صراحة على إسرائيل في هذا الهجوم.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير التي تنشرها وسائل إعلام أجنبية.

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