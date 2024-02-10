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بينهم 4 أطباء.. الهلال الأحمر: اعتقال موظفين وجرحى جنوب غزة

2/10/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من طواقمها، ومن مرافقي الجرحى والمرضى في مستشفى الأمل التابع لها في مدينة /خان يونس/ جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية من طواقمها في مستشفى الأمل، بينهم أربعة أطباء، وأربعة جرحى وخمسة من مرافقي المرضى، مضيفة أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا مستشفى الأمل لمدة حوالي عشر ساعات، وقاموا في وقت سابق بتفتيش المستشفى وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجزوا الطواقم وحققوا معها وضربوها.
وأضافت أن هذه القوات سرقت أموالا من الجمعية ومن الموظفين والمرضى والمرافقين ومقتنيات خاصة بهم، بالإضافة إلى مصادرتها أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بالطواقم، التي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات في محافظة /خان يونس/ منذ حوالي شهر.
وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الفترة الماضية قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصل في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله، وأدى لأضرار مادية في المبنى، بينما أطلقت جمعية الهلال تحذيرا قبل أيام، مؤكدة أن حياة الجرحى بالمستشفى في خطر وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.

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