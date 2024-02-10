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يونيسف: 600 ألف طفل يواجهون خطر الموت في رفح

2/10/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت المديرة التنفيذية لصندوق الطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل إلى وقف التصعيد العسكري في محافظة رفح في غزة المحتلة.
وقالت راسل في بيان صحفي إن حوالي 600 الف طفل وأسرهم هجروا إلى رفح، محذرة من خطورة وفاة آلاف آخرين في أعمال العنف أو بسبب نقص الخدمات الأساسية، والمزيد من انقطاع المساعدات الإنسانية.
وقالت " نحن بحاجة إلى أن تظل المستشفيات والملاجئ والأسواق وشبكات المياه المتبقية في غزة قادرة على العمل، فبدونها سيرتفع معدل الجوع والمرض بشكل كبير، ما يؤدي إلى مقتل المزيد من الأطفال".
وتشير تقديرات الأونروا إلى أن حوالي 75 بالمئة من سكان غزة (1.7 مليون من أصل 2.3 مليون شخص) نزحوا، وأغلبهم يقع في محافظة رفح حيث تتمركز العمليات الإنسانية.
من جهته، أعرب مدير شؤون (الأونروا) في غزة عن قلقه إزاء احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح، والذي قد يؤدي إلى فرار مئات الآلاف من الأشخاص جراء القتال، محذرا من أن (الأونروا) لن تكون قادرة على إدارة عملياتها بشكل فعال وآمن من المدينة تحت هجوم الجيش الإسرائيلي".
إلى ذلك، نقلت الأمم المتحدة عن وزارة الصحة الفلسطينية، قولها إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد حوالي 27947 فلسطينيا، وأصيب 67459 آخرين بجروح.- (بترا)

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