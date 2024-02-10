ضربات إسرائيلية على رفح وسط مخاوف من عملية برّية- (فيديوهات)

MENAFN - Alghad Newspaper) يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت منطقة رفح في أقصى جنوب قطاع غزّة، في وقت أمر بنيامين نتنياهو جيشه بإعداد“خطّة لإجلاء” مئات آلاف المدنيّين من هناك قبل هجوم برّي مُحتمل.وفجر السبت، أفاد شهود بحصول غارات في محيط مدينة رفح التي بات يسكنها الآن نحو 1,3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكّان قطاع غزّة، وهم في غالبيّتهم العظمى أشخاص لجأوا إليها هربًا من العنف شمالًا.وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي جيشه الجمعة بإعداد“خطّة لإجلاء” المدنيّين من رفح، وسط خشية لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة من هجوم محتمل لإسرائيل على هذه المدينة التي تُشكّل ملاذًا أخيرًا للنازحين من الحرب في قطاع غزّة.وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأنّه“يَستحيل تحقيق هدف الحرب دون القضاء على حماس. من الواضح أنّ أيّ نشاط (عسكري) كثيف في رفح يتطلّب أن يُخلي المدنيّون مناطق القتال”.وأضاف البيان“في هذا السياق، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القوّات والمسؤولين الأمنيّين الإسرائيليّين بتقديم خطّة لإجلاء السكّان والقضاء على كتائب” حماس في المدينة التي تُمثّل الملاذ الأخير للنازحين الهاربين من الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر، باتت رفح القريبة من الحدود مع مصر والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فرّوا من الدمار والمعارك في باقي مناطق القطاع، محور الترقّب بشأن المرحلة المقبلة.وقال عادل الحاج، وهو نازح في المدينة“إذا اجتاح (الجيش الإسرائيلي) رفح، كما قال نتنياهو، ستحدث مجازر، ويمكن لنا وقتئذٍ أن نودّع البشريّة جمعاء”.

في رفح، دُمّرت الجمعة خلال النهار مبانٍ عدّة، وفقًا لمصوّري فرانس برس. وفي أحد الأحياء، شوهد أشخاص يحملون جثامين ثلاثة أطفال استشهدوا في قصف.وقالت ناديا هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في“هيومن رايتس ووتش”، إنّ“إجبار أكثر من مليون فلسطيني نازح في رفح على الإخلاء مرّةً أخرى، دون العثور على مكان آمن يذهبون إليه، سيكون غير قانونيّ وقد تنتج عنه عواقب كارثيّة”.وأضافت“لا يوجد مكان آمن في غزّة. يجب على المجتمع الدولي اتّخاذ إجراءات لمنع فظائع جديدة”، وذلك في حين أعربت الأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، عن مخاوفها على مصير المدنيّين هناك.وحذّرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة هذا الأسبوع من أنّ“تنفيذ عمليّة مماثلة الآن (في رفح)، بلا تخطيط وبقليل من التفكير، في منطقة يسكنها مليون شخص، سيكون كارثة”.وفي انتقاد ضمنيّ نادر لإسرائيل منذ بدء الحرب بينها وبين حركة حماس قبل أربعة أشهر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّ“الردّ في غزّة... مُفرط”، مؤكّدا أنّه بذل جهودًا منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيّين.اندلعت الحرب في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة المقاومة الفلسطينية“حماس” على مستوطنات إسرائيل الجنوبية أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.كذلك، احتُجز في الهجوم نحو 250 أسيرا تقول سلطات الاحتلال إنّ 132 بينهم ما زالوا محتجزين في غزّة، و29 منهم على الأقلّ يُعتقد أنّهم قُتلوا، حسب أرقام صادرة عن مكتب نتنياهو.وتردّ إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 27940 شخصًا، غالبيّتهم نساء وأطفال، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحّة في غزة.

توازيًا مع المسار العسكري، تتواصل الجهود الدبلوماسيّة لوقف الحرب. وكانت القاهرة شهدت الخميس محادثات جديدة، بقيادة مصر وقطر، سعيًا للتوصّل إلى اتّفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل. وقد انتهت هذه المحادثات الجمعة، حسبما أكّد مسؤول في حماس لفرانس برس. وقال“وفد حماس غادر القاهرة”، مضيفًا أنّه“ينتظر ردًّا من إسرائيل”، دون أن يخوض في تفاصيل.على جبهة عسكريّة أخرى، أعلن حزب الله الجمعة أنّه أطلق عشرات الصواريخ على موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتلّ. وقال الحزب في بيان إنّ مُقاتليه استهدفوا“عند الساعة 5,50 من مساء يوم الجمعة... ثكنة كيلع التابعة لجيش العدوّ الصهيوني في الجولان السوري المحتلّ بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته شنّ غارات جوّية على مواقع لحزب الله في الجنوب اللبناني على الحدود مع شمال إسرائيل.وليل الجمعة السبت، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ إسرائيل شنّت ضربات جوّية استهدفت“مبنى سكنيًّا” غرب العاصمة السوريّة دمشق، فيما تحدّثت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة (سانا) عن تسجيل أضرار“مادّية”.وسط هذه التطوّرات، خفّضت وكالة موديز الأمريكيّة الجمعة، التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه مع حماس في غزّة.وقالت موديز في بيان إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيَّنَ أنّ“النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقًا يزيد في شكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعِف أيضًا مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور”.وهذه هي المرّة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضًا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقًا لبلومبرغ.-(أ ف ب)