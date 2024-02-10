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إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع في ضواحي دمشق

2/10/2024 4:27:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط صواريخ إسرائيلية أطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من يوم.

وأفاد الجيش في بيان أن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وأشارت سوريا في وقت سابق أمس الجمعة إلى أن دفاعاتها الجوية قد أسقطت طائرتين مسيّرتين في الضواحي الغربية خلال هجوم انطلق أيضا من مرتفعات الجولان. ولكن لم تلق سوريا المسؤولية صراحة على إسرائيل في هذا الهجوم.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يعلق على التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام الأجنبية.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول، شهدت الغارات الإسرائيلية على سوريا مقتل أكثر من 6 من أفراد الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم جنرال كبير في المخابرات.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، تستهدف في الغالب أهدافا تابعة لإيران وحزب الله، ويشمل ذلك مستودعات الأسلحة والذخائر، والشحنات العسكرية، بالإضافة إلى مواقع تابعة للجيش السوري.

ولكن هذه الضربات شهدت تكثيفا بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إثر عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(وكالات)

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