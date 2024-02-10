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عمران خان يعلن“فوزه” بالانتخابات العامة الباكستانية- (فيديو)

2/10/2024 4:27:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن، الجمعة، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المسجون حاليا، فوز حزبه“حركة الإنصاف” في الانتخابات العامة بالبلاد.
جاء ذلك في خطاب تم إنشاؤه بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونشر عبر حسابه بمنصة“إكس”.
وقال خان، إن حركة الإنصاف فازت في الانتخابات.
وفي مقطع فيديو مدته 94 ثانية، أعدته حركة الإنصاف، أشاد خان، بدعم الشعب لحزبه.
وانتقد إعلان رئيس الوزراء السابق نواز شريف، فوز حزبه“الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز” (PML-N) في الانتخابات“رغم تأخره في الانتخابات عن حركة الإنصاف”.
أعلن، الجمعة، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المسجون حاليا، فوز حزبه“حركة الإنصاف” في الانتخابات العامة بالبلاد. وفقًا للنتائج الأولية، فاز المرشحون المستقلون المدعومون من حركة الإنصاف، بـ89 مقعدًا، يليهم حزب“الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز” (PML-N) بـ66 مقعدًا، وحزب الشعب الباكستاني“PPP” بزعامة بيلاوال بوتو زرداري، بـ49 مقعدًا من إجمالي 266 مقعدًا مباشرًا في الجمعية الوطنية (البرلمان).
والخميس، شهدت باكستان انتخابات لاختيار 266 نائبا، من بين 5 آلاف و121 مرشحا، واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفا و695 مرشحا.
وقبضت الشرطة على خان وأودعته السجن في 5 أغسطس/ آب 2023، بعد مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة في قضية فساد.
وفي 29 أغسطس الماضي، صدر قرار بتعليق الحكم الصادر بحق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد، كما تقرر الإفراج عنه بكفالة. إلا أنه في 30 أغسطس، مدد القاضي أبو الحسنات ذو القرنين، مدة حبس خان، المتهم بـ”إفشاء أسرار الدولة” بناء على طلب النيابة.
والأربعاء، قضت محكمة باكستانية بسجن عمران خان، 14 سنة، وعقيلته بشرى بيبي، لإدانتهما بـ”الفساد”، وذلك بعد يوم من الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة“إفشاء أسرار الدولة”.
كما قضت محكمة باكستانية، في 3 فبراير/ شباط الحالي، على خان وعقيلته، بالسجن 7 سنوات لكل منهما بتهمة“الزواج غير القانوني“.-(الأناضول)

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