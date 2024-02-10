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ميتا تدرس حظر انتقاد“الصهاينة” و”الصهيونية” على فيسبوك وإنستغرام

2/10/2024 4:27:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت شركة ميتا الجمعة أنها تقوم بتقييم متى يجب اعتبار كلمة“صهيوني” بمثابة خطاب كراهية، مع تصاعد مزاعم معاداة السامية عبر الإنترنت وسط الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.
وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تملك فيسبوك وإنستغرام ما نشرته صحيفة“واشنطن بوست” من أنها تفكر في توسيع حظر خطاب الكراهية الخاص بها ليشمل المزيد من استخدامات هذا المصطلح، خاصة عندما يبدو بديلا سيئا لكلمة“يهود” أو“إسرائيليين”.
وقال متحدث باسم ميتا ردا على استفسار لوكالة فرانس برس“بالنظر إلى تزايد الخطاب العام المستقطب بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، نعتقد أنه من المهم تقييم توجيهاتنا لمراجعة المنشورات التي تستخدم مصطلح صهيوني”.
أضاف“بينما يشير مصطلح صهيوني في كثير من الأحيان إلى عقيدة الشخص... إلا أنه يمكن استخدامه أيضا للإشارة إلى الشعب اليهودي أو الإسرائيلي”.
وتحظر سياسة ميتا التهجم على الأشخاص على أساس الدين أو الجنسية.
وتعمل ميتا على تحسين كيفية تطبيق حظر خطاب الكراهية على المشاركات التي تحتوي هذه الكلمة، وفقا للشركة.
وقالت الباحثة والمستشارة في منظمة العفو الدولية علياء الغصين إنه يجب على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون حذرا من ألا تكون سياسات المحتوى متحيزة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين التي تتحدث علنا ضد الحرب.
وأضافت الغصين في بيان أن فرض حظر شامل على انتقاد“الصهيونية” أو“الصهاينة” على منصات ميتا من شأنه أن يقيّد حرية التعبير لأولئك الذين يحاولون لفت الانتباه إلى“الجرائم الفظيعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة”.
وبالنسبة إلى المراجعة الداخلية التي تجريها ميتا، أشارت الغصين إلى“أن هذه المراجعة المقترحة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الوضع السيئ الحالي في قطاع غزة”.-(وكالات)

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