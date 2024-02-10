مخاوف من حمام دم في رفح

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، إنه ((لا يمكن السماح بأي حرب في مخيم ضخم للاجئين))، محذراً من ((حمام دم)) إذا امتدت العمليات الإسرائيلية إلى رفح.

وأشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الجمعة، إلى أن ((هناك شعوراً بالقلق)) في رفح لأن الفلسطينيين الذين تضيق بهم المدينة ((لا يعلمون البتة إلى أين يمكن أن يذهبوا)).

يأتي ذلك في ظل مؤشرات على اتساع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب بخصوص الحرب على قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الجمعة)، أنه طلب من جيشه وضع خطة لـ((إجلاء)) المدنيين من رفح، تمهيداً على ما يبدو لتوسيع الهجوم الإسرائيلي ليشمل أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر.

وبدت خطوة نتنياهو وكأنها تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن التي تخشى أن تؤدي العملية الإسرائيلية في رفح إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، علماً بأن جهات إنسانية تخشى من ((حمام دم)) في هذه المنطقة التي تؤوي حالياً قرابة 1.4 مليون شخص، معظمهم من النازحين من مناطق أخرى من قطاع غزة. وكان بايدن قد وجّه ليلة الخميس انتقاداً ضمنياً نادراً إلى إسرائيل، معتبراً أن الردّ الذي تقوم به في غزة ((مفرط)). وجاء موقفه بعد ساعات من تحذير نائب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل من أنّ تنفيذ عملية ((من دون تخطيط وبقليل من التفكير في منطقة)) نزح إليها أكثر من مليون شخص ((سيكون كارثة)).

وسارعت السلطة الفلسطينية إلى إدانة الخطوة الإسرائيلية، ورأت أن هدفها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، فيما حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن أي هجوم على رفح ((ستكون له عواقب كارثية وسيفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، ويزيد من الخسائر غير المحتملة بين المدنيين)).-(وكالات)