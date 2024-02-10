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قصتها هزت العالم.. استشهاد طفلة غزة هند بعد اختفائها منذ 12 يوما

2/10/2024 4:27:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عُثر، اليوم السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وستة من أقاربها (عم والدتها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الأربعة)، بعد محاصرة المركبة التي كان تقلهم قبل 12 يومًا، في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأعلن الهلال الأحمر في غزة العثور على مركبة الإسعاف التابعة له“مقصوفة” في منطقة تل الهوى واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند.

وقال الهلال الأحمر في بيان صباح اليوم إن الاحتلال تعمّد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها إلى الموقع حيث عُثر على مركبة الإسعاف على بعد أمتار من المركبة التي فيها هند، وذلك رغم الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الطفلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط“دوار المالية” بحي تل الهوى.

واقعة هزت العالم

وحادثة استهداف هند وأقاربها هزت العالم، فمناشدات للعثور عليها لم تتوقف بعد انقطاع أخبارها تمامًا مع مسعفيّ الهلال الأحمر في غزة يوسف زينو وأحمد المدهون.

وكان الهلال الأحمر في غزة قد ذكر في وقت سابق، أن الطفلة هند رجب كانت برفقة عائلة عم والدتها حينما تم إطلاق النار على المركبة، وبقيت الطفلة وحدها داخلها بعد أن استشهدت العائلة كلها.

وقد بقي طاقم الهلال الأحمر أكثر من 3 ساعات على اتصال بالطفلة لتهدئتها، ثم أعلن في منشور آخر فقدان الاتصال مع طاقم الإسعاف الذي هرع لإنقاذ هند.

تسجيلان يوثّقان المجزرة

ووثّق الهلال الأحمر“جريمة الإعدام البشعة” التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق هند وأقاربها عبر تسجيلان صوتيان، الأول للطفلة ليان حمادة (15 عاما)، حينما كانت تطلب النجدة هاتفيًا قبيل استشهدها بعد إطلاق الاحتلال النار على السيارة التي تركبها مع أسرتها.

والثاني، مكالمة استغاثة الطفلة هند وهي عالقة وسط الجثث الـ6 داخل السيارة المحاصَرة، وكانت الطفلة تقول بصوت مرتجف خلال الاتصال“خذيني.. تعالي.. أمانة كتير خايفة تعالوا”، بينما تحاول المسعفة تهدئتها.

وقالت والدة هند لقناة الجزيرة في وقت سابق إن ابنتها أخبرتها -في اتصال هاتفي- أن ليان استشهدت، وأنها (هند) على قيد الحياة، وأكدت لها أنها مصابة في يدها وظهرها وساقها.

وقد أُطلقت منذ أكثر من أسبوع حملة واسعة عبر منصات التواصل تحت وسم“أنقذوا هند”، فيما عم الحزن منصات التواصل العربية فور إعلان نبأ العثور عليها“شهيدة”.-(وكالات)

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