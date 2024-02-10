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من يكون؟... شولتس يلتقي شبيهه في الكونغرس الأميركي

2/10/2024 4:26:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ما هو القاسم المشترك بين عضو مجلس الشيوخ الأميركي من ولاية ديلاوير والمستشار الألماني أولاف شولتس؟ اتضح أن هناك الكثير من الأمور المشابهة - على ما يبدو - وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
التقى كريس كونز وأولاف شولتس في واشنطن العاصمة يوم الخميس. بعد ذلك، التقطا صورة ((سيلفي)) معاً، تم نشرها عبر الإنترنت، وطرحا نفس السؤال على المتابعين: ((من يكون من؟))، في إشارة إلى الشبه الواضح بين الرجلين.
بين شعرهما الرمادي المتطابق تقريباً، وصلعهما في منتصف العمر، وابتساماتهما؛ كان من الصعب للوهلة الأولى معرفة من هو من فعلياً.
ولا يُعرف شولتس، زعيم الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب في ألمانيا والتي وصلت إلى السلطة في عام 2021، بروح الدعابة عادة، لكن السياسي اليساري المخضرم سارع إلى الانضمام إلى المرح.

وكتب المستشار شولتس على موقع ((إكس)) - (تويتر) سابقاً - في إعادة نشر الصورة: ((من الرائع أن أرى شبيهي مرة أخرى)).
لا يشترك الاثنان في نفس العمر النسبي - 60 و65 عاماً - أو نفس الطول النسبي - نحو 5 أقدام و7 بوصات - فحسب، بل يشتركان أيضاً في حب السياسة والشعور بالحاجة الملحة لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وصل شولتس إلى واشنطن العاصمة لعقد اجتماع مقرر مع الرئيس جو بايدن لتشجيع الدعم لأوكرانيا، والتأكيد على مخاطر الفشل في إرسال مساعدات إضافية.
والتقى مع كونز ومشرعين آخرين يوم الخميس ليرسل لهم نفس الرسالة.
وتأتي زيارة شولتس في الوقت الذي يتدافع فيه المشرعون في الكونغرس لمعرفة كيفية تمرير مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل وسط معارضة شديدة من الجمهوريين.
وكتب الزعيم الألماني في مقال افتتاحي لصحيفة ((وول ستريت جورنال)) نُشر يوم الخميس: ((الآخرون في جميع أنحاء العالم يراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كان من الممكن استغلال هذه الانقسامات... علينا أن نثبت خطأهم من خلال إقناع المواطنين على جانبي المحيط الأطلسي بأن النصر الروسي سيجعل العالم مكاناً أكثر خطورة بكثير)).-(وكالات)

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