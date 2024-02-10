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مشروع الشباب والتكنولوجيا يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة

2/10/2024 4:26:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات، أهمية مشروع الشباب والتكنولوجيا برفع المهارات وردم الفجوة ببن متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب، والذي يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ،أخيرا، للتعريف بمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، ان المشروع يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الإسناد الخارجي، وتسويق المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقال مدير عام جمعية المهارات الرقمية الدكتور نبيل الفيومي، إن الجمعية غير ربحية تم تأسيسها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لتنفذ أحد محاور مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وهو رفع مهارات الشباب الأردني والارتقاء بهم إلى مستوى يمكنهم من دخول سوق العمل بسهولة وخصوصا في مجال التقنيات الرقمية، والعمل على ردم الفجوة ببن متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب.
وأضاف أن الجمعية بدأت ببرامج تركز على خريجي تكنولوجيا المعلومات والهندسة الباحثين عن وظائف لرفع إمكانياتهم وتعويض المهارات الناقصة لديهم والمطلوبة من خلال القطاع الخاص والجهات التشغيلية، لتمكينهم من دخول سوق العمل، والتخفيف من مستوى البطالة، لافتا الى ان الجمعية تدير برنامجًا للمنح يهدف إلى رفع المهارات في تخصصات مختلفة في مجال التكنولوجيا، ويستند إلى مهارات السوق، حيث يتم دراسة الفجوة الموجودة في السوق وتصميم برامج تضمن توفير المهارات للخريجين عن طريق التدريب المنتهي بالتوظيف، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى التجريبية وتدريب نحو 500 متدرب تخرج منهم 489 متدربا، وتوظف 165، لافتا الى ان الهدف هو توظيف أكبر عدد بما لا يقل عن 60 بالمئة من الخريجين.
وأوضح الفيومي ان الجمعية تسعى إلى استمرار نشاطاتها بعد انتهاء البرنامج لافتا الى انه من المقرر ان توسع نطاق عملها بشكل أكبر في المستقبل من خلال مشروعات أخرى.
من جهته، قال مدير تطوير قطاع الأعمال الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، عودة حدادين، إنّ هدف المشروع هو خلق 10 آلاف وظيفة خلال فترة المشروع التي تمتد لخمس سنوات.
وأضاف ان المشروع يتضمن عدة أقسام، منها تطوير المهارات الرقمية والعمل على مساعدة الخريجين وتزويدهم بالمهارات المناسبة لسوق العمل، ومساعدتهم على العثور على وظائف، كما يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في توظيف الأردنيين من خلال مبادرات وحوافز البرنامج، ويتناول أيضًا موضوع التحول الرقمي الخاص بالحكومة.
وبين حدادين ان المشروع يوفر العديد من المنح، والتي تشمل منحة دعم الرواتب لتعزيز فرص العمل ودفع 50 بالمئة من الرواتب لمدة 6 أشهر، ومنحة التوسع في الأسواق الخارجية لتعزيز التعاون مع الشركات خارج الأردن، ومنحة دعم منصات العمل الحر لتشجيع خلق فرص العمل الحر، كما يتضمن المشروع عدة شركاء، بما في ذلك وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبعض الجهات الحكومية والبنك الدولي.
بدورها، قالت مديرة برنامج "جوردان سورس"، دانا درويش، إن البرنامج تم إطلاقه عام 2021، ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي تعهيد تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإسناد الخارجي إلى الأردن، وتسويق المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار في هذا القطاع.
وأشارت الى ان البرنامج يسعى لإيصال رسالة الشباب الأردني إلى جمهور أوسع وتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات ومواهب الشباب الأردني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاركة في المؤتمرات العالمية.
وأضافت درويش ان البرنامج قام بإطلاق دليل شامل يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم استخدامه لاستكشاف الفرص للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال وصناعة الألعاب.
يذكر ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اطلقت مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، عام 2020 بتمويل مقداره 200 مليون دولار من البنك الدولي وبالشراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بهدف تعزيز فرص التوظيف للشباب الأردني وتوسيع خدمات الحكومة الرقمية، باستثمار مزايا الأردن التنافسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتتضمن الحوافز التي يقدمها مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، حافزا لدعم رواتب الموظفين الجدد (كفاءات)، والذي يهدف إلى تحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص عمل جديدة، إضافة الى حافز التوسع إلى أسواق جديدة (تطوير الأعمال)، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات الرقمية على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة، وكذلك حافز (منصات الأعمال الحرة) الذي يهدف إلى دعم المنصات الرقمية التي توفر فرص تشغيل مؤقته للأفراد من خلال تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية والشركات الخاصة لتدريب الأفراد على آلية استخدام هذه المنصات.
وتم تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، منذ إطلاقة وحتى نهاية عام 2023، حيث تم التحقق من خلق 2816 فرصة لإدرار الدخل، تشمل الشركات التي تلقت حوافز "الكفاءات" و "تطوير الأعمال" بالإضافة إلى المتدربين ضمن منح منصات العمل الحر.
وبلغ إجمالي عدد الشركات التي استفادت من برنامج نمو الأردن 65 شركة، تتضمن 42 شركة من برنامج "الكفاءات" و23 من برنامج "تطوير الأعمال" كما تم تقديم المنح لـ 6 منظمات غير ربحية من خلال مبادرة منصات العمل الحر، حيث قدمت تدريبًا لـ 1459 فردًا، بما في ذلك 1009 امرأة و252 سوريًا، ونتيجة لذلك، تمكن 690 فردًا، بما في ذلك 473 امرأة و107 سوريين، من ادرار الدخل عن طريق منصات العمل الحر المختلفة.
وتم توقيع اتفاقية مع شركة وسيطة لتقديم الدعم لـ 40 شركة ناشئة، كما تم إطلاق نسخة محدثة من منصة منح نمو الأردن، التي يتم من خلالها تقديم طلبات الحصول على منح نمو الأردن، وقد تم توقيع 23 اتفاقية جديدة، تشمل 18 منحة لنمو الكفاءات و5 منح لتطوير الأعمال.
(بترا)

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