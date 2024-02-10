فلسطين في عيون الملك
التاريخ
2/10/2024 4:26:55 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) "ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس".. مبدأ راسخ في نهج جلالة الملك عبدالله الثاني، ليكون الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة نبراسا يضيء الطريق حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.
#فلسطين_في_عيون_الملك (فيديو)
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