لماذا لا يبكي بعض الأطفال عند ضربهم؟

ومع ذلك، قد يلاحظ بعض الآباء أن أبناءهم نادراً ما يبكون أو قد لا يرونهم يبكون بشكل نهائي، وهو ما يثير شكوكهم ومخاوفهم.



فماذا يعني بكاء الأطفال؟ ولماذا عندما يقوم بعض الآباء بضرب الأطفال لا يبدون رغبة في البكاء؟ وما أسباب عدم بكاء الأطفال؟



هل بكاء الأطفال ضروري؟

بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، فإن البكاء لمدة 2 إلى 3 ساعات يومياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولادة الطفل يعتبر أمراً طبيعياً.



ومع تقدم الأطفال في السن، يبدأون في تعلم طرق أخرى لإظهار احتياجاتهم ومشاعرهم، لكن البكاء يظل وسيلة فعالة بالنسبة لهم لجذب الانتباه والتواصل مع والديهم.



باختلاف سنّ الطفل قد يكون سبب بكائه ناجماً عن:

طفل صغير (1-3 سنوات): تسيطر العواطف ونوبات الغضب على الطفل في هذا العمر، ومن المحتمل أن تكون ناجمة عن التعب أو الإحباط أو الإحراج أو الارتباك، وهو ما يفسر بكاء الأطفال في هذه السن.



مرحلة ما قبل المدرسة (4-5 سنوات): غالباً ما يكون سبب بكاء الأطفال في هذه السن هو جرح المشاعر أو الإصابة.



سن المدرسة (5+ سنوات): تعتبر الإصابة الجسدية أو فقدان شيء مميز من المحفزات الرئيسية للبكاء عند الأطفال في هذه الفئة العمرية.



أسباب عدم بكاء الأطفال حديثي الولادة

رغم أن هدوء الطفل حديث الولادة وعدم بكائه يمكن أن يكون مريحاً في بعض الأحيان، فإن السكينة المفرطة قد تثير القلق، لذا دعونا نتعرف على الفروق بين عدم البكاء الطبيعي وغير الطبيعي في هذا السياق ومتى يجب عليك القلق؟



ماذا نقصد بـ"هدوء الطفل حديث الولادة"؟

تشمل أعراض هدوء الطفل حديث الولادة بحسب موقع ONLY MY HEALTH:

-عدم بكاء الطفل بعد الولادة.

-عدم بكاء الطفل حديث الولادة أثناء النهار أو الليل.

-نوم الطفل لفترات طويلة خلال النهار والليل.



قد تكون هذه الأمور جميعاً طبيعية تماماً، ولكن في بعض الحالات يمكن أن تكون مثيرة للقلق.



إليك قائمة بأهم الأمور التي قد تؤدي إلى هدوء الطفل حديث الولادة، سواء بعد الولادة أو في الأيام والأسابيع التالية:



-ولادة بعملية قيصرية سريعة.

-تأثير التخدير القوي على الطفل أثناء الولادة.

أسباب عدم بكاء الطفل خلال النهار:

-تلبية جميع احتياجات الطفل.

-وجود مشكلة صحية لديه.



هل ينبغي القلق في هذه الحالة؟

عدم بكاء الطفل حديث الولادة يجب أن يستدعي اهتماماً طبياً، لأنه ليس شائعاً. يجب على الأم القيام باستشارة طبية للتحقق مما إذا كان هذا الهدوء أم يتطلب التحقق من وجود مشكلة صحية.



امتناع الأطفال عن البكاء عند ضربهم بسبب الخجل

عند ضرب الأطفال يمتنع بعضهم عن البكاء، في حين أنه من المعتاد أن يبكي أغلبهم ويعبرون عن حزنهم وغضبهم أمام آبائهم.



لكن هناك من الأطفال من يخجلون من دموعهم، خاصةً بدءاً من سن السابعة وما فوق، وهذا الأمر يرجع إلى العوامل الاجتماعية والتربوية التي تُعزز فكرة أن البكاء أمرٌ معيب على الذكور.



وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تثبت أن الصبي يخجل من دموعه بدءاً من سن محددة، فإن الثقافة تشجع الأطفال على كبت مشاعرهم وعدم البكاء، حيث يعتبر في عدة مجتمعات أن البكاء من قبل الرجال أمرٌ غير مقبول، بينما يُعتبر مقبولاً بالنسبة للنساء.



التحكم المضاد عند ضرب الأطفال

يتفق الخبراء على أن البكاء لدى الأطفال يعتبر استجابة طبيعية للمشاعر والأحداث العاطفية التي يواجهونها. ومن المعروف أن البكاء يعتبر وسيلة صحية لتحرير العواطف والتخلص من الضغوطات النفسية. وتؤكد الدراسات أن البكاء يلعب دوراً مهماً في تحسين الحالة العاطفية والنفسية للأفراد بشكل عام والأطفال بشكل خاص.



أما بالنسبة للأطفال الذين لا يبكون عندما يتعرضون للضرب، فإن هذا السلوك يمكن تفسيره من خلال ما يُعرف بالتحكم المضاد، حيث يتمثل هذا التصرف في استخدام الطفل أسلوب مقاومة البكاء كطريقة للتعبير عن رفضه للسيطرة الاجتماعية المفروضة عليه، سواء من قبل الوالدين أو الشخص الذي يعتني به سواء كانت مربيته أو معلّمه في المدرسة .



إضافة إلى ذلك، قد يكون عدم البكاء بوجه عامٍ رد فعل لتجنب العقاب أو التعبير عن الضعف أمام الآخرين. فالبعض قد يعتبر أن عدم البكاء يظهر قوتهم أو صلابتهم، وبالتالي قد يختارون عدم البكاء كطريقة للتعبير عن قوتهم وصلابتهم.



امتناع الأطفال عن البكاء بسبب تظاهرهم بالقوة

في السنوات الأولى لحياة الطفل، تلعب التوجيهات التربوية دوراً كبيراً في تشكيل اعتقاداته وسلوكياته. عندما يتلقى الصبي رسائل تُشجعه على عدم البكاء وتربط بين القوة والذكورة وعدم البكاء، يتأثر سلوكه بهذه الرسائل ويبدأ في كبت مشاعره.. كما تلعب الأسرة دوراً هاماً في تشكيل هذه الاعتقادات، حيث يُشجع الصبي منذ الصغر على تقليد والده والتصرف بشكل يُظهر القوة و الصلابة لديه.



لذلك عندما يتعرض الصبي لموقف صعب، يجب على الآباء والأمهات أن يدعموه ويشجعوه على التعبير عن مشاعره بكل حرية، وضمن ذلك البكاء.



يمكنهم أيضاً توجيهه للتحدث عن مشاعره بشكل مفتوح وصريح، وتأكيد أن البكاء لا يعتبر ضعفاً، بل هو قوة وشجاعة في التعبير عن المشاعر الداخلية.



أسباب أخرى لعدم بكاء الأطفال

هناك تفاوت في استجابة الأطفال للمشكلات التي يواجهونها، حيث يبكي بعضهم في حين لا يبكي البعض الآخر، ويُعزى هذا التفاوت إلى عدة عوامل، منها:

النمو النفسي: إذا كان الطفل قادراً على التعبير عن مشاعره والدفاع عن نفسه بشكل صحيح، فمن المرجح أن يكون أقل عرضة للبكاء في المواقف العادية. على الجانب الآخر، إذا كان الطفل يفتقر إلى هذه المهارات، فقد يكون أكثر عرضة للبكاء عند مواجهة المشاكل.



التربية والبيئة الاجتماعية: يلعب دور الأهل والبيئة المحيطة دوراً هاماً في تشكيل استجابة الطفل للمشكلات، فإذا تعرض الطفل للتعامل بقسوة أو الإهانة، فقد يفقد الثقة بنفسه ويظهر تفاعلاً مفرطاً مثل البكاء.



وجود مشكلات خاصة: قد يكون البكاء استجابة لمشاكل خاصة يواجهها الطفل، مثل التنمّر في المدرسة أو مشاكل عائلية.



الدعم العاطفي: يمكن لدعم الأهل والتحقق من الأمور التي تثير قلق الطفل ومخاوفه أن يخففا من ميله إلى البكاء. وإذا لاحظ الأهل زيادة في دموع الطفل دون سبب واضح، فينبغي لهم الاستفسار للتأكد من عدم وجود مشكلات خفية.



وبغض النظر عن أسباب عدم بكاء الأطفال، من المهم عندما يُلاحظ الوالدان أن طفلهما لا يبكي عندما يتعرض للضرب أو لمشكلة أخرى، أن يحاولا فهم العوامل التي تؤثر على سلوك الطفل، وقد يكون من الضروري البحث عن الدعم النفسي والمساعدة اللازمة، لمساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره بطريقة صحية ومناسبة. -عربي بوست

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