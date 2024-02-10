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رئيس بلدية رفح: أي عمل عسكري بالمدينة سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم

2/10/2024 4:26:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا رئيس بلدية رفح، اليوم السبت، المجتمع الدولي وكل ضمير حي لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال للجزيرة إن أي عمل عسكري في المدينة المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم.

وأكد أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لا تكفي إلا 10% من سكان المدينة، موضحا أن المدينة بصدد مواجهة مجاعة وحالة عطش كبيرة نتيجة نقص الإمدادات.

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