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تعليم الرياض تحتفي بيوم التأسيس - جريدة الوطن السعودية

2/10/2024 4:23:43 AM
(MENAFN- Al Watan) تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأحد، بذكرى يوم التأسيس، وذلك في مكاتب التعليم وكافة مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والأجنبية والتعليم المستمر، وذلك بمشاركة أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة.
ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع جميع الإدارات والمكاتب للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية، وذلك بحزمة من الفعاليات المتنوعة حتى الخميس المقبل.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري، أن احتفاء الإدارة بذكرى يوم التأسيس في كافة قطاعاتها التعليمية؛ يأتي إيمانًا بقيمة هذه المناسبة الوطنية وأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء بعُمق تاريخ الدولة السعودية وترسيخ اعتزازه بوطنه وقيادته وتاريخه.
وأوضح أن الإدارة بكافة منسوبيها وطلابها وطالباتها ستشارك في الاحتفاء بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية لهذا العام بحزمة متنوعة من الفعاليات التي تعبر عن ارتباطنا الوثيق وارتباط أجدادنا بالقيادة عبر التاريخ تحت راية التوحيد، وتذكيراً بسير أئمة وملوك وأمراء هذه الدولة المباركة أعزها الله.
وأشار إلى أن الإدارة وجهت مكاتب التعليم بتشكيل لجنة إشرافية برئاسة مدير المكتب والمساعد للشؤون التعليمية نائباً للرئيس وعضوية النشاط الطلابي والموهوبين والطفولة المبكرة ومسؤول الإعلام في المكتب.
وأبان الثميري عن إعداد خطة إعلامية للاحتفاء بيوم التأسيس تتضمن إنتاج وتصميم العديد من المواد الإعلامية من أخبار وتغطيات وتصاميم وفيديوهات سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الإعلامية المعتمدة وعبر حسابات الإدارة المختلفة .

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