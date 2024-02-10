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انطلاق منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل - جريدة الوطن السعودية

2/10/2024 4:23:43 AM
(MENAFN- Al Watan) تشهد محافظة العلا، اليوم، انطلاق منافسات بطولة "كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل" بقرية الفرسان في محافظة العُلا، والذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحادين السعودي والدولي للفروسية، وبمشاركة مجموعة من أفضل الفرسان والخيول والمدربين في العالم.
وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم المؤتمر الصحفي الاستباقي لانطلاق البطولة وسط حضور كبير لوسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث تحدث فيه كل من زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونزار فاخوري، المدير التنفيذي لتطوير الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والدكتور أنس حسن، المستشار الفني للاتحاد السعودي للفروسية، وكاميل مارتن، المدير المكلف لتطوير قطاع الفروسية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن استعدادات وتحضيرات الحدث العالمي المرتقب.
وقال زياد السحيباني: " أصبحت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل خلال السنوات الماضية أحد أهم بطولات الفروسية عالميًا وستشهد هذا العام مشاركة أكثر من 250 فارساً من نخبة الفرسان. يتنافسون على أكبر جائزة مالية يتم تقديمها على الإطلاق في بطولات القدرة والتحمل، بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون ريال. وترسم البطولة فصلاً جديداً في بطولات القدرة والتحمل بمشاركة 50 دولة ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ بطولات القدرة والتحمل عالمياً. وتعكس التأثير بعيد المدى والفرص الاقتصادية التي يمكن أن تحققها فعاليات الفروسية للمجتمع المحلي، بينما تقدم أيضًا تأثيرًا سيتردد صداه في المشهد العالمي للرياضة".
وأكد السحيباني بأن الحدث العالمي يأتي استمرارًا لجهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مواصلة تطوير البنية التحتية وبناء الشراكات واستضافة البطولات الرياضية كجزء من استراتيجية الهيئة في جعل العلا وجهة رئيسية لمسابقات الفروسية ذات المستوى العالمي. وقال نزار فاخوري: "تمحورت رؤيتنا منذ البداية حول تسليط الضوء على تاريخ العُلا واحتضان الثقافة والتراث المحلي الفريد من خلال سلسلة من الفعاليات التي تغطي مجالات الفن والثقافة والترفيه والتراث والرياضة وغيرها من الفعاليات الرائعة التي تقُام تحت مظلة لحظات العُلا، والتي تمثل علامة الفعاليات في وجهتنا النابضة بالحياة. ويشكل كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل أحد أبرز هذه الفعاليات، إذ يجسد التزامنا بتطوير واقع الفروسية بشكل خاص والواقع الرياضي بشكل عام على مستوى المملكة".
وأوضح فاخوري بأن ما يميز هذا الحدث ويمنحه المزيد من التألق هو كونه فعالية ترفيهية يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها، مع تقديمه لحزمة متنوعة من البرامج والتي تضم أكثر من 17 فعالية ونشاط ترفيهي، بما في ذلك معرض صور مذهل وجلسات حوارية وتفاعلية مع بعض أفضل الخبراء في عالم رياضات الفروسية والعروض السينمائية المستوحاة من عالم الخيول ومحال البيع بالتجزئة والتي تعكس منتجات فريدة مستوحاة من مفهوم الفعالية.
في حين أوضح الدكتور أنس حسن بأنهم فخورون في الاتحاد السعودي للفروسية بهذه الشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وبتقديم هذا الحدث العالمي الذي شهد إقبالًا كبيرًا في أعداد الفرسان المسجلين للمشاركة في هذه النسخة. وأكد على حرصهم على أن تواكب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل الإرث العريق لركوب الخيل وتقاليد الفروسية في العلا وفي جميع أنحاء المملكة. وأوضح بأن الشراكة تمتد للجانب التعليمي الذي يستهدف المجتمع المحلي لمحافظة العُلا، حيث يتم تقديم العديد من الدورات التي تركز على مختلف رياضات الفروسية والمسارات المتنوعة التي تندرج تحتها.
وأشار كاميل مارتن إلى كون قرية الفرسان للفروسية، بمرافقها العصرية الرائدة، عنصراً رئيسياً في استراتيجية العُلا لتطوير قطاع الفروسية بدعم ورعاية كريمة من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنمية وتعزيز شعبية فعاليات الفروسية عالمية المستوى في شمال غرب الجزيرة العربية. وإلى إتاحة هذه الأحداث العالمية الفرصة للفرسان المحليين لإظهار قدراتهم. واكتشاف العديد من الشباب لآفاق جديدة وفرص مهنية متنوعة، بما في ذلك الخبراء البيطريون ومدربو الفروسية والعاملون في الإسطبلات ومرشدو الجولات السياحية.
ويتنافس 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لمسافة 120 كم والذي يعد الأغلى في العالم بمجموع جوائز 15 مليون ريال فيما يقام السباق المصاحب لمسافة 160 كم يوم الأحد بمشاركة 70 فارس وفارسة وبمجموع جوائز 5 مليون ريال والذي يقام لأول مرة لهذه المسافة تحضيراً لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026م والتي حصلت العلا على استضافتها مؤخراً .

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