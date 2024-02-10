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التلوث الكهرومغناطيسي يغمرنا ولا نستشعره - جريدة الوطن السعودية

2/10/2024 4:23:41 AM
(MENAFN- Al Watan) حين ترفع قضيباً معدنياً موصلاً للكهرباء، فإنه يغدو بمثابة أنتين (هوائي) تخترقه مئات الموجات من البث الراديوي والخليوي التي وصلت إليه من كل المحطات الإذاعية والتلفزيونية والأقمار الصناعية ومراكز إرسال الهواتف الخلوية، وما أكثرها في أيامنا هذه. وأجسامنا، كونها موصلة جيدة للكهرباء، هي كذلك هوائيات مُنتصبة فوق الأرض، وهي عرضة لمثل تلك الموجات الكهرومغناطيسية، تسري في جلدنا كتيارات كهربائية قليلة القوة، بكل تردداتها وأشكال تموجاتها.
ويوماً بعد يوم، ترفدنا المصانع بمُستحدثات التكنولوجيا واختراعاتها بكميات هائلة وأنواع لا تُعَدّ، تعمل معظمها بالكهرباء، وتُصبح واقعاً، بل حاجةً لا بد منها في حياتنا اليومية. ويترافق تشغيل تلك الأجهزة مع إطلاق موجات الإشعاع الكهرو، المختلفة القوة والترددات، فتُحيط بنا من كل صوب، بل تغمرنا بصمت، وتلوِّث فضاءنا، كما الهواء الملوَّث، إنما من دون رائحة ولا لون ولا صوت.
تلوث آخر من دون لون ولا رائحة!!
التلوث الكهرو (Electro-Magnetic Pollution -emp(() ينتج إذاً من الموجات الكهرومغناطيسية التي تنطلق من كل المصادر الطبيعية، وتلك التي تبثها محطات الإرسال الأرضية والفضائية والمصادر الكهربائية الأخرى، كالكابلات التي تنقل التيار الكهربائي، وأجهزة إرسال الراديو والتلفزيون، والهواتف المحمولة، ومحطات الإرسال الأساسية، وخطوط التوتر العالي، والأجهزة المنزلية التي أشركتها التكنولوجيا المعاصرة بالحقول الكهرو (مثل أفران الميكرويف وأجهزة التحكم عن بُعد وغيرها)، بالإضافة إلى الريح الشمسية وما يتسلل إلى الأرض عبر نافذة الغلاف الجوي من موجات راديوية كونية آتية من النجوم البعيدة... حتى أن غذاءنا يحتوي دائماً على نظائر مُشعِّة تضربنا في عمق أعضائنا دون أن نعي دورها وأخطارها.
ومنذ التطور الصناعي الذي عرفه البشر، باتت بيئتنا الأرضية تنوء بأشكال الملوثات المختلفة التي تهدد رفاهنا وحياتنا بشكل متزايد، من تلوث الهواء بالغبار والغازات الضارة، إلى تلوث الماء بالمواد الدخيلة، إلى تلوث الغذاء بالسموم الاصطناعية، إلى تلوث الضوء بالأنوار القوية غير المجدية. وبات على البشر تركيب مصاف لتنقية الهواء، وأخرى لتصفية المياه، ونظّارات خاصة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وزيوت طبية لحماية الجلد، وتجنب الألغام الهرمونية المدسوسة في اللحوم، والسموم المستعملة في المبيدات الحشرية وفي طريقة إنبات الخضار في غير موعدها الطبيعي، وتلك المستعملة في حفظ المأكولات المجلدة والمعلبة.
لكن التلوث الكهرومغناطيسي بات أمراً حتمياً ولا يمكن تجنبه، إذ تخترق الموجات الراديوية جدراننا المحصنة لتحل إشاراتها ليس في أجهزتنا اللاقطة فحسب، بل في أنسجتنا الحية كذلك.
والحقول الكهرو ليست دائماً بلا أثر على صحة الأجسام الحية ووظائفها البيولوجية. ويبدو أن موجاتها المختلفة التي باتت أمراً معتاداً في حياة البشر، قد بدأت تلحق الأذى بمزاجهم العصبي إضافة إلى صحتهم وسلامتهم... إنه تلوث من نوع آخر بدأ يفاقم أخطاراً إضافية في بيئة الأرض وطبيعة البشر.
الأشعة الكهرومغناطيسية: أنواع وأخطاريصنف الإشعاع الكهرومغناطيسي، من حيث تفاعله مع الخلايا والأنسجة الحية، ضمن مجموعتين: الإشعاع المؤين والإشعاع غير المؤين. يتعلق الأمر بمقدار الطاقة في فوتون هذا الإشعاع، أي بقيمة التردد الموجي المُنْسَب لهذا الفوتون. والمعروف أن حزمة الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تبث من مصدر ما، تنطلق كمليارات المليارات من جسيــمات متماوجة أولية (يدعى واحدها ((فوتون)))، ويتميز كل فوتون بطاقته التي تزداد طردياً مع تردُّده الموجي (تذبذبه) وعكسياً مع طوله الموجي.
وللمقارنة، فالضوء المرئي للعين البشرية يتراوح طيفه بين الأحمر بطول موجي يبلغ حوالى 700 نانومتر وطاقة فوتون أقل من 2 إلكترون - فولت، والبنفسجي بطول موجي يقارب 400 نانومتر وطاقة فوتون تصل الى 3 إلكترون - فولت. (الإلكترون - فولت e.v وحدة طاقة على المستوى الذري، بحيث يعادل الواط الواحد طاقة 6.25 تريليونات إلكترون - فولت في الثانية الواحدة. والتريليون = مليار مليار). أما أشعة إكس (الأشعة السينية)، فلا يزيد طولها الموجي على بضعة أجزاء مئوية من النانومتر، وتقدر طاقة الفوتون الواحد منها ببضع مئات، بل آلاف من الإلكترون - فولت.
الأشعة المؤينة تسرطن الأنسجة الحية! حين تصل طاقة الفوتون الواحد من الأشعة الكهرو إلى أكثر من 10 إلكترون - فولت، أي بدءاً من الأشعة فوق البنفسجية من فئة ((سي)) إلى الأشعة السينية، وصولاً إلى أشعة غاما النووية الأشد خطورة، فإن الخلايا الحية التي تصاب بهذه الأشعة سوف ينالها التشوه بسبب تأيين ذراتها، أي انفصال عدد من إلكتروناتها عن جسم الذرات، وبالتالي سوف تتغير وظائفها، وقد تتطور نحو سرطان خبيث. فطاقة فوتون واحد من أشعة غاما تبلغ ملايين الإلكترون - فولت (ميغا إلكترون - فولت)، وهي قادرة على اختراق الأنسجة الحية وإتلافها، وهي بالمناسبة قادرة أيضاً على اختراق المعادن حتى سماكة معينة تتناسب وطاقتها. لذلك يتم تحصين الملاجئ النووية بسماكة 20 سنتيمتراً من معدن الرصاص للحماية منها. أما الأشعة السينية (أشعة إكس)، فتبلغ طاقة الفوتون الواحد منها مئات بل آلاف الإلكترون - فولت، وهي قادرة على اختراق الأنسجة اللحمية بينما توقفها العظام لاحتوائها معادن ثقيلة، ولهذا السبب تستخدم هذه الأشعة في التصوير الإشعاعي للكسور في العظام. وهناك جسيمات ((ألفا)) و((بيتّا)) أيضاً، جسيمات نووية مشحونة كهربائياً وذات طاقة حركية كبيرة تصل إلى آلاف الإلكترون - فولت، وهي تنطلق في أثناء تشظي النظائر المشعة. والمعروف أن الكثير من العناصر الكيميائية التي تدخل في أنسجتنا وعظامنا وغذائنا تحتوي على نسبة من النظائر المشعة، إنما قليلة جداً. فعنصر الكربون مثلاً، وهو أساس المواد العضوية التي تشكل الخلايا الحية، نتنشقه مع الهواء ونأكله بكثرة مع الغذاء، وهو يحتوي على النظير المشع الشهير ((C14)) الذي يعتمد عليه لتحديد عمر الجيف والعظام والخشب القديم في المخلفات الأثرية المكتشفة في طبقات الأرض. لكـــن هذا الكــربون المشع يوجد بنسبة ذرة واحدة إلى 4 تريليونات ذرة من الكربون السليم ((C12)) غير المشع.
والأشعة فوق البنفسجية القوية، من فئة (UVC)، (طاقتها فوق 10 إلكترون - فولت) هي أيضاً أشعة مؤينة تطلقها الشمس وتحمينا منها طبقة الأوزون في الغلاف الجوي للأرض.
هل نأمن باقي أنواع الأشعة غير المؤينة؟ في صنف الأشعة غير المؤينة التي تقل طاقة فوتوناتها عن 10 إلكترون - فولت، نجد الأشعة فوق - البنفسجية من فئة ((أ)) أو ((ب)) (UVA & UVB)، والأشعة المرئية، والأشعة دون - الحمراء، والأشعة الميكروية، وموجات الراديو والتلفزة والرادارات والهواتف الخلوية وأدوات التحكم عن بُعد (ريموت كنترول)، وكذلك موجات التردد المنخفض الصادرة عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية.
والأشعة غير المؤينة لا تشكل خطراً يُذكر على الأنسجة الحية بشكل عام، إلا إذا كُثفت رزمتها الإشعاعية على مساحةٍ ضيقة من الجسم المُستقبل؛ وهذا الأمر لا يحدث تلقائياً؛ فجهاز فرن المايكرويف مثلاً يقوم بتكثيف الأمواج الكهرومغناطيسية الميكروية الضعيفة المُسالمة على بقعة ضيقة من الطعام الرطب على بُعد سنتيمترات قليلة تحت مصدر البث، الأمر الذي يؤدي الى هياج جزيئات الماء في الطعام ويسخنه بقوة. كما أن أشعة اللايزر، مثلاً، هي أشعة مرئية مُسالمة حمراء أو زرقاء، أو ذات لون مرئي آخر لا تزيد طاقة فوتونه الواحد عن 3 إلكترون- فولت، إنما يُمكن أن تُصبح أشعة حارقة لأن جهاز اللايزر يرسل حزمة ضيقة، إنما مكثفة بالميلليمتر المربع الواحد من فوتونات الضوء المرئي.
وكذلك إذا كنا نلمس أنتين بث إذاعي أو تلفزيوني قوي، أو نقف في جواره، فسوف يتعرض كامل جسمنا لحقل كهربائي قوي قد يؤذي جلدنا وأنسجتنا الحية.
وماذا عن موجات الهواتف الخلوية؟ الترددات التي تعمل عليها الهواتف الخلوية، بحسب البروتوكول الدولي المُعتمَد، تتراوح بين 1.6 جيغاهرتز و2.3 جيغاهرتز (أي موجات ميكروية مُسالمة تتراوح أطوالها الموجية بين 187.5 ملم و130.4 ملم، أي أن طاقة فوتوناتها تكون بحدود الجزء من ألف من إلكترون - فولت (milli e.v)). ومن حيث التأثير البيولوجي لهذه المَوجات الخلوية، فهي لا تولِّـد في الأنسجة الحية سوى تيارات كهربائية خفيفة جداً تؤدي بدورها إلى حرارة خفيفة تنتشر على مساحة رأس المستخدم، وقد تزيد في حرارة جلد الرأس أقل من درجة واحدة في حال الاستخدام المُفرط للهاتف الخلوي، وتقوم الدورة الدموية في الرأس بتفريغ هذه الحرارة وتبديدها بسرعة. في المقابل، يرى بعض الباحثين أن الاستخدام المُفرط قد يترافق مع ازدياد طفيف في التوتر العصبي.
أما منظمة الصحة العالمية، فهي لم تُحذر من أية مفاعيل جانبية صحية ناتجة عن استخدام الخليوي، لكنها نصحت بالحذر وأخذ الحيطة، مشككة باحتمال أثر سرطاني لها، بخاصة عند الأطفال.
لكن الوكالة العالمية للأبحاث السرطانية (آيارك)، ترى أن الاستعمال المفرط والمكثف للهواتف الخلوية قد يتسبب بزيادة نسبة سرطان الدماغ، ولذلك أوصت بتوخي الحذر ووجوب الوقاية. وكان باحث إيطالي قد وجد، في العام 2002، علاقة بين لوكيميا الأطفال وعيشهم بالقرب من إرسال إذاعة الفاتيكان.
واليوم تتوجه الأنظار إلى الجيل الخامس من التقنية الخلوية، 5G، التي تم نشرها للمرة الأولى على نطاق واسع في العام 2019. في هذا الجيل من الخلوي تعتمد الأجهزة على موجات ميكروية أقصر بكثير من الموجات السائدة، أي أن طاقة الفوتون منها أقوى من تلك المعتمدة سابقاً، ورزمها المرسَلة أشد كثافة من ذي قبل.
ماذا عن الموجات الميكروية الأخرى؟ الأشعة الميكروية هي بعيدة جداً عن أن تكون مؤيِّـنة، وهي بذلك ليست مسرطِنة كأشعة إكس أو غاما أو جسيمات ألفا أو بيتّا، إنما بحسب الكثير من العلميين، فإن التعرُّض الطويل الأمد لأشعة ميكرويّة مركزة وكثيفة، قد يكون له انعكاسات غير حميدة على صحة الأنسجة الحية. تتراوح الأطوال الموجية الميكروية بين حوالى المتر الواحد إلى حوالى الميلليمتر الواحد، أي بترددات تتراوح بين 300 ميغاهرتز و300 جيغاهرتز، أي بطاقة فوتون تُقدَّر بالـميكرو - إلكترون - فولت. وتتضمن تطبيقاتها، إلى الهواتف الخلوية، أجهزة المسح في المطارات، أفران المايكرويف، موجات محاكاة الأقمار الاصطناعية المختلفة، الرادارات ووسائل التواصل الراديوي واللاسلكي، أجهزة التحكم عن بُعد وغيرها.
وبما أن المتهم الأول من فريق المَوجات الميكروية هي الأفران الميكروية (المعروفة بأجهزة المايكرويف)، فقد خَضعــت هذه الأجهزة لأبحاث عديدة، وأُخضعت لتجارب متنوعة، وأجريت دراسات مطوَّلة على موجاتها ذات التردد 2.45 جيغاهرتز (بحدود 122.5 ملم) وبكثافة عالية جداً تتخطى بآلاف المرات ما يُمكن لأي فرن أن يُسرِّبه، ولم تجد الدراسات أي سبب لاتهام المايكـــرويف بعلاقته بالسرطان، فموجاته يتم تكثيفها بين ملف البث الكهرومغناطيسي والطعام المُراد تسخينه داخل الجهاز المُقفَل والمُحصَّن أمام المستخدم.
خطوط نَقْل الكهرباء وخطرها على البشر
تشكِّل خطوطُ نقل الكهرباء، وبخاصّة خطوط نقْل التوتُّر العالي، مَصادرَ لإرسال المَوجات الكهرمغناطيسيّة المُنخفضة التردُّد (50 هرتزاً في كلّ العالَم، عدا الولايات المتّحدة الأميركيّة حيث يكون التردُّد الكهربائي 60 هرتزاً). مثل هذه المَوجات تولِّد في الأجسام الحيّة المُستقبِلة تيّارات كهربائيّة ضعيفة جدّاً، بحيث يقتصر مفعولها البيولوجي على التسخين الخفيف للجلد والأنسجة الحيّة الأخرى، إذا ما تعرَّضت لها بشكلٍ مكثّف ومطوَّل. فالوقوف بجانب هوائيّ بثّ (أنتين) عالي القوّة لفترةٍ طويلة قد يتسبَّب بحروقٍ أو تسخينٍ في البشرة. هذا التسخين يختلف بحسب التردُّد وقوّة الإرسال.
إلّا أنّ أدمغتنا وأجهزتنا العصبيّة تعتمد على تفاعُلاتٍ كهربائيّة- كيميائيّة معقّدة، ومن المنطقي التفكير بأن تتأثّر تلك التفاعُلات الوظائفيّة في الجسم بالحقول الكهربائيّة والمغناطيسيّة الخارجيّة الملتَـقطة. وما زالت دراسة الآثار السلبيّة للمَوجات الكهرمغناطيسيّة غير- المؤيّنة على صحّة الإنسان تتمّ على نطاقٍ واسع، وقد أَثمرت عن بروتوكولاتٍ لقياس المجالات الكهرومغناطيسيّة، وباتت هناك معايير وحدود دوليّة لتأثيرات الإشعاع الكهرومغناطيسي على صحّة الإنسان؛ وقد أُنشئت اللّجنة الدوليّة للحماية من الإشعاع غير المؤيّن (ICNIRP) كمنظّمة غير حكوميّة تَضع قيَماً حدّيّة لتأثير الحقول الكهرمغناطيسيّة على البيولوجيا البشريّة. لكنّ الدراسات والأبحاث العلميّة في هذا الشأن لم تَصل بَعد إلى الوضوح الحاسِم، وقد اتَّجهت بمعظمُها إلى دراسة آثار هذه الحقول على ازدياد نسبة الإصابة بمرض السرطان، وبخاصّة عند الأطفال.
وكان المعهد البريطاني للأبحاث السرطانيّة قد وَجَدَ في العام 2005 زيادةً بنسبة 70% في لوكيميا الأطفال الذين يسكنون على بُعدٍ أقلّ من 200 متر من خطوط النقل الكهربائيّة ذات التوتُّر العالي (حيث تَصل قيمة الحقل المغناطيسي إلى 0.4 ميكروتيسلا للخطوط التي تحمل 150 كيلو فولت أو أكثر)، وزيادة بـ 23% للّذين يقطنون بين 200 و600 متر، حيث قيمة الحقل أقلّ بكثير من 0.4 ميكروتسلا، وكانت جامعة بريستول في إنكلترا قد نَشرت دراسةً جاء فيها أنّ خطوط نقل الطّاقة تَجمع في جوارها رذاذَ الملوّثات في الهواء.
لكنْ.. لا مفرّ منها!
لا شكّ أنّ عالَم الاتّصالات اللّاسلكيّة والحواسيب الشخصيّة والهواتف الخلويّة الذكيّة، وكلّ ما يتعلّق بشبكة الإنترنت العالَميّة قد شكَّل في الأزمنة الحديثة قفزةً نوعيّةً في مستوى حياة البشر ورفاهها. ومع هذه القفزة، بتنا غاطسين في بحرٍ من المَوجات الكهرمغناطيسيّة تَصلنا من كلّ صَوب من مراكز البثّ الأرضيّة والفضائيّة، بل من أجهزتنا البَيتيّة وهواتفنا الشخصيّة المحمولة... لقد باتَ التلوُّث الكهرمغناطيسي يغمرنا تماماً من دون أن نستشعره، وهو على ما يبدو شرٌّ مُسيطِر لا بدّ منه في حضارة الرفاه التكنولوجي المُعاصرة، ومَن يدري أيّ أثمانٍ قد تدفعها أجسادُنا في غمرة التطوُّر المُستمرّ للتكنولوجيا وإنجازاتها المستمرّة القادمة؟!
*ممثل لبنان في الاتحاد الفلكي الدولي
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية

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