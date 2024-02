تعلن Rimini Street عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2023 في 28 فبراير 2024

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE --أعنت شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، وهي المزود العالمي لدعم البرامج والمنتجات والخدمات من البداية إلى النهاية، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، اليوم أنها ستعلن عن الأرباح بعد إغلاق السوق في 28 فبراير 2024. ستستضيف الشركة مكالمة عبر الهاتف وبثًا عبر الإنترنت في ذلك التاريخ لمناقشة نتائج الربع الرابع والسنة المالية 2023 وتقديم تعليق على عام 2024 في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي/2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

سيكون البث المباشر للحدث عبر الإنترنت متاحًا على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street عبر رابط أحداث علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street ومباشرة عبر رابط البث عبر الإنترنت . يمكن للمشاركين في المكالمة الهاتفية الوصول إلى المؤتمر عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-836-8184.

ستكون إعادة البث عبر الإنترنت متاحة لمدة عام واحد بعد الحدث.

