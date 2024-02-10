تعلن Rimini Street عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2023 في 28 فبراير 2024

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE --أعنت شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، وهي المزود العالمي لدعم البرامج والمنتجات والخدمات من البداية إلى النهاية، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، اليوم أنها ستعلن عن الأرباح بعد إغلاق السوق في 28 فبراير 2024. ستستضيف الشركة مكالمة عبر الهاتف وبثًا عبر الإنترنت في ذلك التاريخ لمناقشة نتائج الربع الرابع والسنة المالية 2023 وتقديم تعليق على عام 2024 في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي/2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

سيكون البث المباشر للحدث عبر الإنترنت متاحًا على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street عبر رابط أحداث علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street ومباشرة عبر رابط البث عبر الإنترنت . يمكن للمشاركين في المكالمة الهاتفية الوصول إلى المؤتمر عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-836-8184.

ستكون إعادة البث عبر الإنترنت متاحة لمدة عام واحد بعد الحدث.

حول شركة . Rimini Street, Inc

شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، وإحدى شركات Russell 2000®، هي مزود عالمي لدعم البرامج والمنتجات والخدمات الشاملة للمؤسسات، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرامج Oracle وSAP وشريك Salesforce وAWS.تعمل الشركة على مستوى العالم وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات المؤسسة وقواعد البيانات والبرمجيات التكنولوجية وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ورصدها وتحسينها، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وتقليل التكاليف كثيرًا وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5,300 فرصة و500 فرصة عالمية و100 سوق متوسط وقطاع عام ومنظمات أخرى من مجموعة واسعة من الصناعات، اعتمدت على مؤسسة Rimini Street بصفتها مزود موثوق لحلول برمجيات المؤسسات. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة riministreet ، والتواصل مع Rimini Street على Twitter وInstagram وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)

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