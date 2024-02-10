مؤشر S&P 500 الأمريكي يتجاوز 5 آلاف نقطة لأول مرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسات الأسبوع، مع متابعة الأسواق نتائج أعمال الشركات، في ظل تقييم بيانات أظهرت تعديل قراءة التضخم في ديسمبر بالخفض.
وعند نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 54 نقطة عند 38671 نقطة، منهيًا سلسة مكاسب امتدت عبر 4 أسابيع، عقب استقراره دون تغيير تقريبًا عن بداية الأسبوع.
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بينما زادت قيمة مؤشر“S&P 500” بنحو 0.55% أو 28 نقطة عند 5026 نقطة، وهو عاشر إغلاق قياسي منذ بداية عام 2024، ليرتفع خلال الأسبوع بنسبة 1.35%، وتمتد سلسلة مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي.
فيما أنهى مؤشر“ناسداك” تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 2.3%، بدعم إضافته خلال الجلسة 1.25% أو 196 نقطة عند 15990 نقطة، ومحققًا خامس مكاسبه الأسبوعية على التوالي.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107835408
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