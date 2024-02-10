مؤشر S&P 500 الأمريكي يتجاوز 5 آلاف نقطة لأول مرة

MENAFN - Al-Borsa News) غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسات الأسبوع، مع متابعة الأسواق نتائج أعمال الشركات، في ظل تقييم بيانات أظهرت تعديل قراءة التضخم في ديسمبر بالخفض.

وعند نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 54 نقطة عند 38671 نقطة، منهيًا سلسة مكاسب امتدت عبر 4 أسابيع، عقب استقراره دون تغيير تقريبًا عن بداية الأسبوع.

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بينما زادت قيمة مؤشر“S&P 500” بنحو 0.55% أو 28 نقطة عند 5026 نقطة، وهو عاشر إغلاق قياسي منذ بداية عام 2024، ليرتفع خلال الأسبوع بنسبة 1.35%، وتمتد سلسلة مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي.

فيما أنهى مؤشر“ناسداك” تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 2.3%، بدعم إضافته خلال الجلسة 1.25% أو 196 نقطة عند 15990 نقطة، ومحققًا خامس مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

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