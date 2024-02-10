مايكروسوفت أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها 3.1 تريليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصبحت“مايكروسوفت” أول شركة في الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها السوقية 3.1 تريليون دولار، بعد أسبوعين فقط من تجاوز القيمة السوقية 3 تريليونات دولار للمرة الأولى.
وفي نهاية تداولات الجمعة، زادت قيمة سهم مطورة“ويندوز” بنسبة 1.55% إلى 420.55 دولار لترتفع القيمة السوقية إلى 3.124 تريليون دولار، بحسب بيانات موقع“كومبانيز ماركت كاب”.
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وحقق سهم الشركة الداعمة لمطورة“شات جي بي تي” مستوى إغلاق قياسيا للجلسة الثالثة على التوالي، وللمرة السابعة منذ بداية العام الجاري.
وفي المقابل، أغلق سهم شركة“آبل” مرتفعًا بنسبة 0.4% عند 188.85 دولار، لتحقق صانعة الجوالات الأمريكية قيمة سوقية بلغت 2.916 تريليون دولار، وتحتل المركز الثاني بين أكثر الشركات العالمية قيمة.
وارتفع سهم“مايكروسوفت” بنسبة 11.85% منذ بداية العام الجاري بدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في حين خسر سهم صانعة جوالات“أيفون” بنسبة 1.9% مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107835407
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