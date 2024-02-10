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مايكروسوفت أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها 3.1 تريليون دولار

2/10/2024 4:21:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصبحت“مايكروسوفت” أول شركة في الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها السوقية 3.1 تريليون دولار، بعد أسبوعين فقط من تجاوز القيمة السوقية 3 تريليونات دولار للمرة الأولى.

وفي نهاية تداولات الجمعة، زادت قيمة سهم مطورة“ويندوز” بنسبة 1.55% إلى 420.55 دولار لترتفع القيمة السوقية إلى 3.124 تريليون دولار، بحسب بيانات موقع“كومبانيز ماركت كاب”.

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وحقق سهم الشركة الداعمة لمطورة“شات جي بي تي” مستوى إغلاق قياسيا للجلسة الثالثة على التوالي، وللمرة السابعة منذ بداية العام الجاري.

وفي المقابل، أغلق سهم شركة“آبل” مرتفعًا بنسبة 0.4% عند 188.85 دولار، لتحقق صانعة الجوالات الأمريكية قيمة سوقية بلغت 2.916 تريليون دولار، وتحتل المركز الثاني بين أكثر الشركات العالمية قيمة.

وارتفع سهم“مايكروسوفت” بنسبة 11.85% منذ بداية العام الجاري بدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في حين خسر سهم صانعة جوالات“أيفون” بنسبة 1.9% مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

المصدر:

MENAFN10022024000202011048ID1107835407

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