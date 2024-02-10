النفط يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 6%

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للارتفاع عند تسوية التعاملات، لتحقق مكاسب أسبوعية، مع تقييم الأسواق للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 0.7% بما يعادل 56 سنتًا عند 82.19 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ 30 يناير (82.50 دولار)، لتنهي تداولات الأسبوع محققةً مكاسب بنسبة 6.3%.

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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% أو 62 سنتًا إلى 76.84 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية للعقد منذ 30 يناير (77.82 دولار)، ليرتفع منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 6.3%.

وقال وزير الطاقة الهندي هارديب سينج بوري، إن بلاده ليست قلقة إزاء تخفيضات إنتاج النفط من قبل منظمة“أوبك+”، مشيراً إلى حرية الدول فيما يتعلق ببيع النفط، أو عدم استخراجه من باطن الأرض.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة عند 499 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير.

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