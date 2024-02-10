51 تريليون دولار.. الأسهم الأمريكية تشكل نحو نصف السوق العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت الأسهم الأمريكية توسيع حصتها من السوق العالمي لتستحوذ على نصفه تقريبًا، وهذ أكبر نصيب لها منذ عقدين تقريبًا، ويتزامن مع مكاسب أسهم التكنولوجيا وتراجع الأسهم الصينية.

وأظهرت بيانات خدمة“كويك فاكت ست”، أن الشركات في الأسواق المحلية الصينية وهونج كونج خسرت ما يعادل 1.7 تريليون دولار من القيمة السوقية منذ نهاية عام 2023 وحتى الثاني من فبراير.

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وتقلصت حصة الصين من إجمالي قيمة السوق العالمي للأسهم (بالقيمة الدولارية) إلى نحو 10%، أو ما يتجاوز قليلًا 10 تريليونات دولار، وهو ما يقرب من نصف مستوى الذروة عندما بلغت 20% عام 2015 بدعم من توقعات النمو الاقتصادي السريع.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم في الولايات المتحدة بمقدار 1.4 تريليون دولار خلال نفس الفترة إلى 51 تريليون دولار، مما رفع حصة البلاد من السوق العالمي إلى 48.1%.

وهذه هي الحصة الأكبر للأسهم الأمريكية في السوق العالمي منذ سبتمبر 2003، وتأتي مع اتساع فجوة القيمة بين الولايات المتحدة والصين إلى أكبر مستوى على الإطلاق منذ بدء رصد البيانات في عام 2001.

أضافت شركتا“أمازون” و”ميتا” معًا 510 مليارات دولار من القيمة السوقية منذ نهاية العام الماضي، مدعومة بالأرباح الفصلية القوية التي أعلن عنها مؤخرًا، فيما خسرت شركتا“علي بابا” و”تنسنت” الصينيتان 31 مليار دولار من قيمتهما خلال نفس الفترة.

وتضمنت قائمة الشركات الـ 500 الأكثر قيمة في العالم 236 اسمًا أمريكيًا حتى الجمعة الماضية، بزيادة 15% عن السنوات الثلاث السابقة، في حين انخفض العدد الصيني بنسبة 60% تقريبًا إلى 35 شركة.

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