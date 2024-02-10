51 تريليون دولار.. الأسهم الأمريكية تشكل نحو نصف السوق العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت الأسهم الأمريكية توسيع حصتها من السوق العالمي لتستحوذ على نصفه تقريبًا، وهذ أكبر نصيب لها منذ عقدين تقريبًا، ويتزامن مع مكاسب أسهم التكنولوجيا وتراجع الأسهم الصينية.
وأظهرت بيانات خدمة“كويك فاكت ست”، أن الشركات في الأسواق المحلية الصينية وهونج كونج خسرت ما يعادل 1.7 تريليون دولار من القيمة السوقية منذ نهاية عام 2023 وحتى الثاني من فبراير.
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وتقلصت حصة الصين من إجمالي قيمة السوق العالمي للأسهم (بالقيمة الدولارية) إلى نحو 10%، أو ما يتجاوز قليلًا 10 تريليونات دولار، وهو ما يقرب من نصف مستوى الذروة عندما بلغت 20% عام 2015 بدعم من توقعات النمو الاقتصادي السريع.
في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم في الولايات المتحدة بمقدار 1.4 تريليون دولار خلال نفس الفترة إلى 51 تريليون دولار، مما رفع حصة البلاد من السوق العالمي إلى 48.1%.
وهذه هي الحصة الأكبر للأسهم الأمريكية في السوق العالمي منذ سبتمبر 2003، وتأتي مع اتساع فجوة القيمة بين الولايات المتحدة والصين إلى أكبر مستوى على الإطلاق منذ بدء رصد البيانات في عام 2001.
أضافت شركتا“أمازون” و”ميتا” معًا 510 مليارات دولار من القيمة السوقية منذ نهاية العام الماضي، مدعومة بالأرباح الفصلية القوية التي أعلن عنها مؤخرًا، فيما خسرت شركتا“علي بابا” و”تنسنت” الصينيتان 31 مليار دولار من قيمتهما خلال نفس الفترة.
وتضمنت قائمة الشركات الـ 500 الأكثر قيمة في العالم 236 اسمًا أمريكيًا حتى الجمعة الماضية، بزيادة 15% عن السنوات الثلاث السابقة، في حين انخفض العدد الصيني بنسبة 60% تقريبًا إلى 35 شركة.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107835405
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