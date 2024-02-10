صناديق العقارات الأوروبية تشهد سحوبات تتجاوز مليار يورو شهريًا

MENAFN - Al-Borsa News) يسحب مستثمرو التجزئة أكثر من مليار يورو (1.08 مليار دولار) شهريًا من صناديق العقارات في أوروبا، مع تراجع الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يثير المخاوف بشأن قيم العقارات التجارية.

وتشير عمليات الاسترداد إلى أن صافي الأصول التي تحتفظ بها الصناديق العقارية الأوروبية المفتوحة والمتداولة في البورصة انخفض بأكثر من 10% إلى 180.7 مليار يورو منذ ديسمبر 2022 وحتى نهاية 2023، وفقًا لبيانات“مورنينج ستار”.

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وشهدت هذه الصناديق تدفقات خارجة طوال 11 شهرًا على التوالي، بالتزامن مع نهاية حقبة الأموال الرخيصة (الفائدة المنخفضة) ما جعل العقارات من بين فئات الأصول الأقل جاذبية.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة حاليًا، لكن انتقلت تلك المخاوف إلى أوروبا هذا الأسبوع مع انخفاض السندات الصادرة عن مصرف“دويتشه بفاندبريفبانك- Deutsche Pfandbriefbank” الألماني وغيره بسبب تعرضها للسوق الأمريكي.

وتشكل صناديق العقارات تهديدًا للاستقرار المالي لأنها تمثل 40% من أسواق العقارات التجارية في منطقة اليورو، حسبما حذر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي العام الماضي.

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