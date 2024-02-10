صناديق العقارات الأوروبية تشهد سحوبات تتجاوز مليار يورو شهريًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يسحب مستثمرو التجزئة أكثر من مليار يورو (1.08 مليار دولار) شهريًا من صناديق العقارات في أوروبا، مع تراجع الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يثير المخاوف بشأن قيم العقارات التجارية.
وتشير عمليات الاسترداد إلى أن صافي الأصول التي تحتفظ بها الصناديق العقارية الأوروبية المفتوحة والمتداولة في البورصة انخفض بأكثر من 10% إلى 180.7 مليار يورو منذ ديسمبر 2022 وحتى نهاية 2023، وفقًا لبيانات“مورنينج ستار”.
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وشهدت هذه الصناديق تدفقات خارجة طوال 11 شهرًا على التوالي، بالتزامن مع نهاية حقبة الأموال الرخيصة (الفائدة المنخفضة) ما جعل العقارات من بين فئات الأصول الأقل جاذبية.
ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة حاليًا، لكن انتقلت تلك المخاوف إلى أوروبا هذا الأسبوع مع انخفاض السندات الصادرة عن مصرف“دويتشه بفاندبريفبانك- Deutsche Pfandbriefbank” الألماني وغيره بسبب تعرضها للسوق الأمريكي.
وتشكل صناديق العقارات تهديدًا للاستقرار المالي لأنها تمثل 40% من أسواق العقارات التجارية في منطقة اليورو، حسبما حذر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي العام الماضي.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107835404
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