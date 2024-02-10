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سام ألتمان يبحث تمويل مشروع لرفع القدرة الإنتاجية العالمية من الرقائق

2/10/2024 4:21:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعا الرئيس التنفيذي لشركة“أوبن إيه آي”، سام ألتمان، إلى مبادرة لجمع تريليونات الدولارات من أجل إصلاح وإعادة تشكيل صناعة أشباه الموصلات العالمية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة“وول ستريت جورنال” فإن رئيس الشركة المطورة لتطبيق“شات جي بي تي” تحدث مع مستثمرين مختلفين، حيث يستهدف جمع ما بين 5 تريليونات إلى 7 تريليونات دولار.

موضوعات متعلقة عمالقة النفط يمدون فنزويلا بالوقود بعد تخفيف العقوبات ناقلة نفط روسية تغير مسارها بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة “لوسيد” تعتزم إعلان مرحلة الإنتاج الكامل لسياراتها في السعودية قريباً

وتحدث“ألتمان” منذ فترة طويلة عن مشكلة العرض والطلب فيما يتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي، التي يزيد الطلب عليها من شركات التكنولوجيا، لكن الإمدادات لا تكفي، لذا يدرس مشروعًا من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية العالمية.

وكتب عبر منصة“إكس” يوم الأربعاء، أن شركة“أوبن إيه آي” تعتقد أن العالم بحاجة للمزيد من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مما يخطط حاليًا لإضافته.

وأشار إلى أن بناء بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي، وسلسلة توريد مرنة، أمر بالغ الأهمية للقدرة التنافسية الاقتصادية وأن“أوبن إيه آي” ستحاول المساعدة.

المصدر:

MENAFN10022024000202011048ID1107835403

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