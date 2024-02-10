سام ألتمان يبحث تمويل مشروع لرفع القدرة الإنتاجية العالمية من الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا الرئيس التنفيذي لشركة“أوبن إيه آي”، سام ألتمان، إلى مبادرة لجمع تريليونات الدولارات من أجل إصلاح وإعادة تشكيل صناعة أشباه الموصلات العالمية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة“وول ستريت جورنال” فإن رئيس الشركة المطورة لتطبيق“شات جي بي تي” تحدث مع مستثمرين مختلفين، حيث يستهدف جمع ما بين 5 تريليونات إلى 7 تريليونات دولار.
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وتحدث“ألتمان” منذ فترة طويلة عن مشكلة العرض والطلب فيما يتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي، التي يزيد الطلب عليها من شركات التكنولوجيا، لكن الإمدادات لا تكفي، لذا يدرس مشروعًا من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية العالمية.
وكتب عبر منصة“إكس” يوم الأربعاء، أن شركة“أوبن إيه آي” تعتقد أن العالم بحاجة للمزيد من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مما يخطط حاليًا لإضافته.
وأشار إلى أن بناء بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي، وسلسلة توريد مرنة، أمر بالغ الأهمية للقدرة التنافسية الاقتصادية وأن“أوبن إيه آي” ستحاول المساعدة.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107835403
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