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المركزي الأوروبي يحذر من رفع متطلبات رأس مال البنوك

2/10/2024 4:21:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر البنك المركزي الأوروبي من أن المقرضين قد يواجهون متطلبات رأس مال أعلى، إذا لم يكن لديهم قدرة كافية على التعامل مع المخاطر التي يواجهونها بسبب التعرض للعقارات التجارية.

ونقلت وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة الجمعة، قولها إن البنك المركزي كان يركز بشكل أكبر على إدارة مخاطر العقارات التجارية، في حوار مع البنوك جاء قبل تحديد المعيار السنوي لقوتها المالية.

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وينظر كبار المسؤولين إلى التحذيرات المبكرة باعتبارها وسيلة للحد من الخسائر، فيما يقول البنك المركزي إن معالجة أوجه القصور لدى البنوك في إدارة مخاطر الائتمان هي إحدى أولوياته القصوى.

وشهدت أسواق العقارات التجارية تراجعًا حادًا، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة في العام الماضي إلى تفاقم التحديات الناجمة عن التحول إلى العمل من المنزل وتغيير سلوك المستهلكين.

وفحص البنك المركزي الأوروبي ممارسات الإقراض التي تتبعها البنوك لسنوات، وانتقدها مرارًا وتكرارًا لأنها تضمنت قدرًا أكبر مما ينبغي من المخاطر، بما في ذلك عبر المبالغة في تقييم الضمانات.

المصدر:

MENAFN10022024000202011048ID1107835402

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