سيسكو سيستمز تخطط لتسريح آلاف الموظفين ضمن إعادة الهيكلة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة“سيسكو سيستمز- Cisco Systems” لخفض آلاف الوظائف ضمن خطة لإعادة هيكلة أعمالها من أجل التركيز بشكل أكبر على الأسواق ذات النمو المرتفع.

وبحسب ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة على الأمر الجمعة، فإن الشركة لا تزال تبحث العدد الإجمالي للموظفين الذين سيتأثرون بخطة التسريح، ويمكن الإعلان عن الإجراء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

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وتستعد الشركة للإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية في الرابع عشر من فبراير، وبلغت القوى العاملة لدى“سيسكو سيستمز” في جميع أنحاء العالم 84.9 ألف موظف اعتبارًا من السنة المالية 2023.

وأنهى سهم الشركة تداولات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.35% إلى 50.13 دولار، لكنه ما زال بعيدًا عن أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا والذي يبلغ 58.19 دولار.

وانخفض سهم“سيسكو” بنسبة 10% في منتصف نوفمبر، بعد يوم واحد من إعلان الشركة نتائج فصلية قوية، لكنها تبنت توقعات أضعف من تقديرات السوق خلال الربع الجاري والعام المالي بأكمله.