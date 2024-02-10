سيسكو سيستمز تخطط لتسريح آلاف الموظفين ضمن إعادة الهيكلة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة“سيسكو سيستمز- Cisco Systems” لخفض آلاف الوظائف ضمن خطة لإعادة هيكلة أعمالها من أجل التركيز بشكل أكبر على الأسواق ذات النمو المرتفع.
وبحسب ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة على الأمر الجمعة، فإن الشركة لا تزال تبحث العدد الإجمالي للموظفين الذين سيتأثرون بخطة التسريح، ويمكن الإعلان عن الإجراء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
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وتستعد الشركة للإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية في الرابع عشر من فبراير، وبلغت القوى العاملة لدى“سيسكو سيستمز” في جميع أنحاء العالم 84.9 ألف موظف اعتبارًا من السنة المالية 2023.
وأنهى سهم الشركة تداولات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.35% إلى 50.13 دولار، لكنه ما زال بعيدًا عن أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا والذي يبلغ 58.19 دولار.
وانخفض سهم“سيسكو” بنسبة 10% في منتصف نوفمبر، بعد يوم واحد من إعلان الشركة نتائج فصلية قوية، لكنها تبنت توقعات أضعف من تقديرات السوق خلال الربع الجاري والعام المالي بأكمله.
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