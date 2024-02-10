آبل تتوصل لتسوية بشأن قضية سرقة الملكية الفكرية لرقائقها

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“آبل” إنها توصلت إلى اتفاق يُحتمل أن يسوي الدعوى القضائية التي رفعتها عام 2022 والتي اتهمت فيها شركة“ريفوس Rivos” الناشئة، باستمالة موظفي صانعة“أيفون” وتشجيعهم على نسخ المستندات السرية قبل المغادرة.

وفي ملف قضائي مشترك الجمعة، أبلغت الشركتان القاضي أنهما تهدفان إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، بعد فحص الطب الشرعي لأنظمة“ريفوس”، في ضوء معلومات“آبل” السرية، بحسب“بلومبرج”.

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وفقًا لما تم تقديمه للمحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، تتضمن الاتفاقية تسوية الادعاءات بين الشركتين بحلول 15 مارس، حيث اتهمت“ريفوس” صانعة“أيفون” باستخدام إجراءات غير قانونية لترهيب الموظفين ومنعهم من المغادرة.

وتأسست“ريفوس” في مايو 2021 ووظفت العديدين من شركات التكنولوجيا الكبرى، وقالت“آبل” حينها، إن ذلك شمل أكثر من 40 من مهندسيها، وكان الكثير منهم على دراية بتصميمات رقائقها.

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