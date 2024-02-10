آبل تتوصل لتسوية بشأن قضية سرقة الملكية الفكرية لرقائقها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“آبل” إنها توصلت إلى اتفاق يُحتمل أن يسوي الدعوى القضائية التي رفعتها عام 2022 والتي اتهمت فيها شركة“ريفوس Rivos” الناشئة، باستمالة موظفي صانعة“أيفون” وتشجيعهم على نسخ المستندات السرية قبل المغادرة.
وفي ملف قضائي مشترك الجمعة، أبلغت الشركتان القاضي أنهما تهدفان إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، بعد فحص الطب الشرعي لأنظمة“ريفوس”، في ضوء معلومات“آبل” السرية، بحسب“بلومبرج”.
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وفقًا لما تم تقديمه للمحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، تتضمن الاتفاقية تسوية الادعاءات بين الشركتين بحلول 15 مارس، حيث اتهمت“ريفوس” صانعة“أيفون” باستخدام إجراءات غير قانونية لترهيب الموظفين ومنعهم من المغادرة.
وتأسست“ريفوس” في مايو 2021 ووظفت العديدين من شركات التكنولوجيا الكبرى، وقالت“آبل” حينها، إن ذلك شمل أكثر من 40 من مهندسيها، وكان الكثير منهم على دراية بتصميمات رقائقها.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107835400
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