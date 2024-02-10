تراجع أسعار اليورانيوم يثير مخاوف تكرار سيناريو الليثيوم

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سعر اليورانيوم خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 16 عامًا، في ظل تباين توقعات الأسواق بشأن وفرة المعروض خلال العقود القادمة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات.

وتضاعف سعر الليثيوم – وهو من أخف المعادن – أكثر من خمس مرات في أقل من عام بعد أن أطلقت مشغلة بورصات المشتقات المالية“سي إم إي جروب” عقدًا آجلًا في عام 2021، وهو حاليًا يتداول عند مستويات منخفضة.

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على سبيل المثال، أصبح صندوق“سبروت ليثيوم مينرز”، الذي تم إطلاقه قبل عام بسعر 20 دولارًا، يتداول حاليًا بالقرب من 9 دولارات، ورجح“جيه بي مورجان” في الأسبوع الماضي، أن يعاني سوق الليثيوم من فائض في المعروض حتى عام 2028.

وصعد سعر اليورانيوم، وهو أحد أثقل المعادن، منذ الصيف إلى 106 دولارات للرطل الواحد قبل أن ينخفض إلى ما يقل قليلاً عن 100 دولار، بحسب“ماركت ووتش”.