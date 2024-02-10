تراجع أسعار اليورانيوم يثير مخاوف تكرار سيناريو الليثيوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سعر اليورانيوم خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 16 عامًا، في ظل تباين توقعات الأسواق بشأن وفرة المعروض خلال العقود القادمة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات.
وتضاعف سعر الليثيوم – وهو من أخف المعادن – أكثر من خمس مرات في أقل من عام بعد أن أطلقت مشغلة بورصات المشتقات المالية“سي إم إي جروب” عقدًا آجلًا في عام 2021، وهو حاليًا يتداول عند مستويات منخفضة.
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على سبيل المثال، أصبح صندوق“سبروت ليثيوم مينرز”، الذي تم إطلاقه قبل عام بسعر 20 دولارًا، يتداول حاليًا بالقرب من 9 دولارات، ورجح“جيه بي مورجان” في الأسبوع الماضي، أن يعاني سوق الليثيوم من فائض في المعروض حتى عام 2028.
وصعد سعر اليورانيوم، وهو أحد أثقل المعادن، منذ الصيف إلى 106 دولارات للرطل الواحد قبل أن ينخفض إلى ما يقل قليلاً عن 100 دولار، بحسب“ماركت ووتش”.
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