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مؤشر الدولار يحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 5 أشهر

2/10/2024 4:21:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصل مؤشر الدولار تحقيق مكاسبه، مسجلاً أطول سلسلة من نوعها منذ أوائل سبتمبر، تزامنًا مع ارتفاع عوائد السندات في ظل تراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر“بلومبرج” الفوري للدولار بنسبة 0.2%، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، لتمتد سلسلة مكاسبه عبر ستة أسابيع، محققًا زيادة في قيمته منذ بداية العام بنسبة 2.4%.

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وحقق مؤشر الدولار في بورصة نيويورك للعقود الآجلة مكاسب في خمسة من الأسابيع الستة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى 2.7%، عقب انخفاض بنسبة 5% خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وعند نهاية تداولات الجمعة، حققت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين وخمس سنوات أعلى مستوياتها في عام 2024، حيث سجلت 4.484% و4.137% على التوالي.

يأتي ذلك بعد أن قلصت الأسواق المالية رهاناتها على التيسير النقدي في 2024 بعد تقرير الوظائف القوي لشهر يناير، بالإضافة إلى رسائل واضحة من صناع السياسات بالاحتياطي الفيدرالي، مفادها أن خفض سعر الفائدة في مارس غير مطروح على الطاولة.

المصدر:

MENAFN10022024000202011048ID1107835398

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