مؤشر الدولار يحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 5 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصل مؤشر الدولار تحقيق مكاسبه، مسجلاً أطول سلسلة من نوعها منذ أوائل سبتمبر، تزامنًا مع ارتفاع عوائد السندات في ظل تراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر“بلومبرج” الفوري للدولار بنسبة 0.2%، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، لتمتد سلسلة مكاسبه عبر ستة أسابيع، محققًا زيادة في قيمته منذ بداية العام بنسبة 2.4%.
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وحقق مؤشر الدولار في بورصة نيويورك للعقود الآجلة مكاسب في خمسة من الأسابيع الستة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى 2.7%، عقب انخفاض بنسبة 5% خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
وعند نهاية تداولات الجمعة، حققت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين وخمس سنوات أعلى مستوياتها في عام 2024، حيث سجلت 4.484% و4.137% على التوالي.
يأتي ذلك بعد أن قلصت الأسواق المالية رهاناتها على التيسير النقدي في 2024 بعد تقرير الوظائف القوي لشهر يناير، بالإضافة إلى رسائل واضحة من صناع السياسات بالاحتياطي الفيدرالي، مفادها أن خفض سعر الفائدة في مارس غير مطروح على الطاولة.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107835398
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