نتنياهو: الاقتصاد متين رغم خفض موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل

MENAFN - Al-Borsa News) علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على القرار الذي اتخذته وكالة التصنيف الائتماني موديز، والمتمثل في خفض التصنيف الخاص بإسرائيل من A1 إلى A2، قائلا إن تخفيض التصنيف“ليس له علاقة بالاقتصاد”.

وأضاف نتنياهو في بيان مساء الجمعة“أن الاقتصاد الإسرائيلي متين، وتخفيض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل ينبع جميعها من أننا نخوض حربا”.

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وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز قد أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة، عن نيتها في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2، وذلك خلال إعلانها عن تقرير أعدته عن إسرائيل، وأشارت فيه لقرارها.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة كالكالسيت الاقتصادية، إلى أن الوكالة أوضحت أن قرارها متعلق بتداعيات الحرب مع حماس على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تأثر خلالها وسيتأثر بعد انتهائها، وهو ما يزيد من المخاطر السياسية لإسرائيل، ويضعف السلطتان القضائية والتنفيذية، ويمس بمتانة إسرائيل المالية على المدى القريب”.