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الصين تعتزم تسريع إنشاء نظام لإعادة تدوير النفايات

2/10/2024 4:21:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر مجلس الدولة الصيني وثيقة توجيهية تحدد أهدافا وتدابير لتسريع إنشاء نظام لإعادة تدوير النفايات وتعزيز الأساس الأخضر ومنخفض الكربون للبلاد؛ لتحقيق التنمية عالية الجودة.

ويشدد المبدأ التوجيهي على اتباع مفهوم الاقتصاد الدائري المتمثل في الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بينما يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال الإدارة الدقيقة وإعادة التدوير الفعالة والاستخدام الفعال للنفايات.

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وبحلول عام 2025، سيتم إنشاء نظام لإعادة التدوير يغطي جميع المجالات وجميع الروابط بشكل أساسي، إذ سيصل حجم الاستخدام السنوي للنفايات الصلبة السائبة مثل المخلفات والرماد المتطاير وشوائب الفحم إلى 4 مليارات طن، وسيبلغ معدل الاستخدام الشامل للنفايات الصلبة السائبة الجديدة 60%، حسبما جاء في الوثيقة.

وفي هذه الأثناء، سيصل حجم الاستخدام السنوي للموارد المتجددة الرئيسية مثل خردة الصلب وخردة النحاس وخردة الألومنيوم إلى 450 مليون طن.

ويشير المبدأ التوجيهي إلى ضرورة تطوير صناعة إعادة تدوير الموارد بحيث تغطي جميع مجالات الإنتاج والحياة، وتحقيق الهدف البالغ 5 تريليونات يوان (703.87 مليار دولار) لحجم الإنتاج السنوي للقطاع بحلول عام 2025.

وبحلول عام 2030، سيتم إنشاء نظام إعادة تدوير للنفايات شامل وفعال ومنظم في الصين، وسيكون المستوى العام لإعادة تدوير النفايات من بين الأعلى عالميا، وفقا للوثيقة.

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