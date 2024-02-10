الصين تعتزم تسريع إنشاء نظام لإعادة تدوير النفايات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر مجلس الدولة الصيني وثيقة توجيهية تحدد أهدافا وتدابير لتسريع إنشاء نظام لإعادة تدوير النفايات وتعزيز الأساس الأخضر ومنخفض الكربون للبلاد؛ لتحقيق التنمية عالية الجودة.
ويشدد المبدأ التوجيهي على اتباع مفهوم الاقتصاد الدائري المتمثل في الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بينما يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال الإدارة الدقيقة وإعادة التدوير الفعالة والاستخدام الفعال للنفايات.
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وبحلول عام 2025، سيتم إنشاء نظام لإعادة التدوير يغطي جميع المجالات وجميع الروابط بشكل أساسي، إذ سيصل حجم الاستخدام السنوي للنفايات الصلبة السائبة مثل المخلفات والرماد المتطاير وشوائب الفحم إلى 4 مليارات طن، وسيبلغ معدل الاستخدام الشامل للنفايات الصلبة السائبة الجديدة 60%، حسبما جاء في الوثيقة.
وفي هذه الأثناء، سيصل حجم الاستخدام السنوي للموارد المتجددة الرئيسية مثل خردة الصلب وخردة النحاس وخردة الألومنيوم إلى 450 مليون طن.
ويشير المبدأ التوجيهي إلى ضرورة تطوير صناعة إعادة تدوير الموارد بحيث تغطي جميع مجالات الإنتاج والحياة، وتحقيق الهدف البالغ 5 تريليونات يوان (703.87 مليار دولار) لحجم الإنتاج السنوي للقطاع بحلول عام 2025.
وبحلول عام 2030، سيتم إنشاء نظام إعادة تدوير للنفايات شامل وفعال ومنظم في الصين، وسيكون المستوى العام لإعادة تدوير النفايات من بين الأعلى عالميا، وفقا للوثيقة.
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