واردات الصين من قطع غيار السيارات تتراجع 12.4% في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن قيمة واردات قطع غيار السيارات في الصين انخفضت بنسبة 12.4% على أساس سنوي إلى 29.84 مليار دولار في عام 2023.

ومع ذلك، ارتفعت قيمة واردات قطع غيار السيارات بنسبة 9.1% في ديسمبر 2023 مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إجماليها إلى 3.01 مليار دولار، وفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك.

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وفي العام الماضي، تجاوزت مبيعات السيارات الجديدة في الصين 30 مليون وحدة للمرة الأولى، بزيادة 12% على أساس سنوي.

وقال نائب وزير التجارة شنغ تشيو بينج في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، إن ملكية السيارات وصلت إلى 340 مليونا في الصين لتحتل بذلك المرتبة الأولى في العالم.