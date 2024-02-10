واردات الصين من قطع غيار السيارات تتراجع 12.4% في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن قيمة واردات قطع غيار السيارات في الصين انخفضت بنسبة 12.4% على أساس سنوي إلى 29.84 مليار دولار في عام 2023.
ومع ذلك، ارتفعت قيمة واردات قطع غيار السيارات بنسبة 9.1% في ديسمبر 2023 مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إجماليها إلى 3.01 مليار دولار، وفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك.
موضوعات متعلقة
عمالقة النفط يمدون فنزويلا بالوقود بعد تخفيف العقوبات ناقلة نفط روسية تغير مسارها بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة “لوسيد” تعتزم إعلان مرحلة الإنتاج الكامل لسياراتها في السعودية قريباً
وفي العام الماضي، تجاوزت مبيعات السيارات الجديدة في الصين 30 مليون وحدة للمرة الأولى، بزيادة 12% على أساس سنوي.
وقال نائب وزير التجارة شنغ تشيو بينج في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، إن ملكية السيارات وصلت إلى 340 مليونا في الصين لتحتل بذلك المرتبة الأولى في العالم.
MENAFN10022024000202011048ID1107835395
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.