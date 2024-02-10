مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية تنخفض 19% يناير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت بيانات، أن مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 19% على أساس سنوي في يناير، وسط تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية.

وأضافت الجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها في بيا اليوم السبت، إن عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا وصل إلى 13.083 وحدة في يناير، بانخفاض عن 16.222 وحدة قبل عام.

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وقالت:“انخفاض المبيعات الشهرية يرجع إلى انخفاض الطلب خلال موسم الركود، وعدم تحديد الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية، ونقص المخزون في بعض العلامات التجارية”.

وكانت الطرازات الثلاثة الأكثر مبيعا في الشهر الماضي هي سيارة السيدان 520 لـ”بي إم دبليو”، وسيارة السيدان E300 4MATIC لـ”مرسيدس-بنز”، وسيارة السيدان ES300h لـ”لكزس”.

وفي يناير، باعت 3 علامات تجارية ألمانية، وهي مجموعة فولكس واجن كوريا، ومجموعة بي إم دبليو كوريا، ومرسيدس-بنز كوريا، ما مجموعه 8.170 وحدة، بانخفاض 34% عن 12.365 وحدة في نفس الشهر من العام السابق.

وقالت الجمعية، إن السيارات الألمانية شكلت 62% من السيارات المستوردة المباعة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا الشهر الماضي، مقارنة بنسبة 76% قبل عام.

وباعت 3 علامات تجارية يابانية، وهي هوندا موتور، وتويوتا موتور وعلامتها التجارية المستقلة لكزس، ما مجموعه 1.961 وحدة الشهر الماضي، أي أكثر من الضعف من 910 وحدات قبل عام.

وشكلت العلامات التجارية المستوردة 21.65% من سوق سيارات الركاب الكورية في ديسمبر، مقارنة بـ20.98% قبل عام. وقالت الجمعية إن حصتها السوقية لشهر يناير لم تكن متاحة بعد.