مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية تنخفض 19% يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت بيانات، أن مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 19% على أساس سنوي في يناير، وسط تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية.
وأضافت الجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها في بيا اليوم السبت، إن عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا وصل إلى 13.083 وحدة في يناير، بانخفاض عن 16.222 وحدة قبل عام.
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وقالت:“انخفاض المبيعات الشهرية يرجع إلى انخفاض الطلب خلال موسم الركود، وعدم تحديد الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية، ونقص المخزون في بعض العلامات التجارية”.
وكانت الطرازات الثلاثة الأكثر مبيعا في الشهر الماضي هي سيارة السيدان 520 لـ”بي إم دبليو”، وسيارة السيدان E300 4MATIC لـ”مرسيدس-بنز”، وسيارة السيدان ES300h لـ”لكزس”.
وفي يناير، باعت 3 علامات تجارية ألمانية، وهي مجموعة فولكس واجن كوريا، ومجموعة بي إم دبليو كوريا، ومرسيدس-بنز كوريا، ما مجموعه 8.170 وحدة، بانخفاض 34% عن 12.365 وحدة في نفس الشهر من العام السابق.
وقالت الجمعية، إن السيارات الألمانية شكلت 62% من السيارات المستوردة المباعة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا الشهر الماضي، مقارنة بنسبة 76% قبل عام.
وباعت 3 علامات تجارية يابانية، وهي هوندا موتور، وتويوتا موتور وعلامتها التجارية المستقلة لكزس، ما مجموعه 1.961 وحدة الشهر الماضي، أي أكثر من الضعف من 910 وحدات قبل عام.
وشكلت العلامات التجارية المستوردة 21.65% من سوق سيارات الركاب الكورية في ديسمبر، مقارنة بـ20.98% قبل عام. وقالت الجمعية إن حصتها السوقية لشهر يناير لم تكن متاحة بعد.
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